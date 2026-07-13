A Unidade Local de Saúde (ULS) de Braga alertou esta segunda-feira para a circulação de mensagens de texto fraudulentas, enviadas em nome do SNS24, que dão conta da alegada instauração de um processo de execução fiscal por dívida ao Estado.

Em comunicado, a ULS refere que a mensagem invoca motivos de incumprimentos, define um prazo de 48 horas para pagamento e apresenta uma entidade e referência multibanco, associadas a um montante de 105,49 euros.

“Esta comunicação é falsa e não tem qualquer origem no SNS24. O SNS24 não notifica os utentes sobre pagamentos em falta através de SMS, nem envia entidade e referência para cobrança de valores”, sublinha.

Denuncia que se trata “de uma tentativa de fraude, que procura, através da urgência criada pelo prazo curto e de aparente credibilidade do remetente, levar as pessoas a efetuar um pagamento indevido”.

A ULS Braga apela a todos os utentes que recebam aquele tipo de mensagens para não procederem a qualquer pagamento e não introduzirem os dados de entidade e referência apresentados em nenhuma plataforma de pagamento.

Recomenda ainda que a mensagem seja eliminada e que, em caso de dúvida sobre a autenticidade de qualquer comunicação relacionada com o SNS ou com a ULS, os utentes contactem diretamente os canais oficiais para confirmação.

“Este tipo de esquema de fraude, conhecido como ‘smishing’, tem vindo a ser reportado com alguma frequência junto de utentes do Serviço Nacional de Saúde, procurando explorar a confiança das pessoas em entidades públicas de saúde. A ULS Braga reitera que nunca solicita pagamentos por esta via e recorda a importância de redobrar a atenção perante mensagens deste género”, remata o comunicado.