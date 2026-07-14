Um cidadão norte-americano infetado com o vírus Ébola na República Democrática do Congo chegou à Alemanha para receber tratamento, confirmou esta segunda-feira o Ministério da Saúde alemão, citado pelo Der Spiegel.

O doente aterrou durante a noite em Frankfurt e foi transferido para o Hospital Universitário da cidade, poucas semanas depois de um primeiro cidadão dos Estados Unidos ter sido tratado com sucesso em Berlim pela mesma doença.

De acordo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, o paciente é um trabalhador humanitário que se encontrava em Bunia, capital da província de Ituri, no nordeste da RDCongo, onde está concentrado o atual surto.

A OMS informou que prestou acompanhamento clínico ao doente antes da transferência para a Alemanha, onde continuará a receber cuidados médicos.

Declarada há dois meses, em Ituri (nordeste), na fronteira com o Sudão do Sul e o Uganda, a epidemia do Ébola na RDCongo, que já causou oficialmente 702 mortos e 1.926 casos confirmados, segundo os últimos dados do Governo, estende-se agora a outras quatro províncias: Kivu do Norte, Kivu do Sul, Tshopo e Alto Uélé. Foram, também, registados 20 casos no país vizinho Uganda.

“Trata-se agora da terceira maior epidemia de Ébola de sempre e aquela que registou a progressão mais rápida num único mês de todas as epidemias de Ébola que já gerimos”, alertou Ihekweazu, responsável pelo programa da OMS de gestão de situações de emergência sanitária.

O surto corresponde à estirpe de Bundibugyo, cuja taxa de letalidade varia entre 30% e 50% e para a qual não existe vacina ou tratamento específico. A Organização Mundial da Saúde considera “alto” o risco de expansão na África subsariana e “baixo” a nível global. Fica apenas atrás do que assolou a África Ocidental entre 2014 e 2016, que causou cerca de 11 mil mortes e 28 mil casos, e de outro que afetou o leste do Congo entre 2018 e 2020 e que causou 2.299 mortes e 3.481 casos.

O vírus transmite-se por contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragias internas.