A Flórida vai executar esta terça-feira um homem de 74 anos, que será a pessoa mais velha a ser submetida à pena de morte no Estado até à data. Dennis Sochor foi condenado em 1987 pelo sequestro e morte de uma jovem de 18 anos. O homem deverá receber uma injeção de três drogas na Penitenciária Estadual da Flórida, às 18h00 locais (23h00 em Lisboa), segundo a Associated Press (AP).

O crime remonta a 1 de janeiro de 1982, refere a AP, quando Sochor estava com um amigo e conheceu Patricia Gifford e o seu irmão, num bar em Fort Lauderdale, na Flórida. Após o amigo de Sochor ter saído, os três saíram para tomar o pequeno-almoço, mas o assassino levou a jovem para um local isolado, onde a tentou forçar a ter relações sexuais. No entanto, perante a recusa de Gifford, Sochor estrangulou e matou a jovem, tendo-se desfeito do corpo, que nunca foi encontrado.

O assassino acabaria por ser preso na Geórgia em 1986, “por acusações não relacionadas e extraditado para a Flórida”, refere a AP. Sochor confessou o crime e foi condenado à morte em 1987.

O Supremo Tribunal de Justiça recusou na semana passada um recurso dos seus advogados, que acusavam o Estado de “violar o seu direito a um julgamento justo por falhar em divulgar uma carta enviada em 2022 pelo irmão de Sochor a um detetive do sul da Flórida a pedir informações sobre a localização do corpo de Gifford”. Além disso, os advogados alegam que os medicamentos que serão usados na execução “não vão deixar Sochor efetivamente sedado”.

Até ao final do mês, um outro homem, de 80 anos, também deverá ser executado na Florida. Nos Estados Unidos, a pessoa mais velha a ser condenada à pena de morte foi um homem do Alabama com 83 anos, executado em 2018 por atentados cometidos contra líderes dos direitos civis afro-americanos em 1989.

No Estado da Flórida, as execuções são marcadas pelo governador e não pelos tribunais, como acontece noutros estados que aplicam a pena de morte, segundo Maria DeLiberato, diretora jurídica da organização Floridenses por Alternativas à Pena de Morte, em declarações à ABC.

A execução de pessoas idosas é polémica nos Estados Unidos, sobretudo devido a questões éticas relacionadas com o desenvolvimento de problemas de saúde ao longo das décadas. Por exemplo, prisioneiros com demência não podem ser executados nos estados do Utah e Alabama.

O advogado Gerod Hooper defendeu à ABC que é “inconstitucional” executar uma pessoa de 80 anos, por não ter “a capacidade de ser executada”.

“Devido a alguma condição médica pré-existente, o cocktail de drogas injetado causaria dor e sofrimento indevidos”, acrescentou.