A Parpública registou, em 2025, lucros atribuíveis a detentores de capital consolidados de 233,4 milhões de euros, um aumento de 19,4% em termos homólogos, adiantou esta terça-feira.

De acordo com a nota, a empresa gestora das participações do Estado registou um volume de negócios consolidado de 1.368,9 milhões de euros, um crescimento de 10,4%, enquanto o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) consolidado atingiu 579,3 milhões de euros, correspondendo a um acréscimo de 2,3% face a 2024.

“A solidez financeira do grupo manteve-se robusta, com o ativo total consolidado a atingir 10.817,3 milhões de euros, o passivo total a fixar-se em 4.351,1 milhões de euros e o capital próprio consolidado a ascender a 6.466,1 milhões de euros“, destacou.

Por sua vez, os rácios de autonomia financeira e de solvabilidade situaram-se, respetivamente, em 56% e 140%.

Já no que diz respeito às contas individuais da holding, “o resultado líquido atingiu 53,5 milhões de euros, superior em 8,7 milhões de euros ao registado em 2024, beneficiando do aumento dos dividendos recebidos e da redução do impacto das imparidades”. Já o volume de negócios ascendeu a 69,1 milhões de euros, refletindo um crescimento de 17,7% face a 2024.

No seu relatório e contas, divulgado no site da empresa, a Parpública revelou ainda que vai entregar 13,3 milhões de euros em dividendos ao Estado.