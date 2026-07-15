A circulação na linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa, que estava interrompida entre as estações de Moscavide e Alameda, devido a um incidente com um passageiro, foi retomada, indicou a empresa cerca das 11h20 na sua página na Internet.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou à Lusa que um homem caiu à linha e sofreu ferimentos graves, tendo sido já transportado a uma unidade hospitalar.

O Metropolitano de Lisboa indicou, entretanto, à Lusa, estar a apurar as causas do incidente, cujo alerta foi dado às 9h20.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 6h30 e as 1h.