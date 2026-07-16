Um jovem de 25 anos foi esta quinta-feira resgatado na zona das Sete Lagoas, em Cabril, concelho de Montalegre, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, devido a uma queda, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Salto.

O alerta foi feito às 15h12 para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que solicitou o socorro da vítima aos bombeiros de Salto, Montalegre, distrito de Vila Real, acrescentou a fonte.

O homem foi depois transportado para o Hospital de Braga, disse.

No auxílio à vítima participaram sete operacionais apoiados por duas viaturas.

A zona das Sete Lagoas é conhecida pela sucessão de cascatas formadas pelo rio Cabril, perto da aldeia de Xertelo.