O filme Tão pequeninas, tinham já o ar de serem crescidas, da realizadora e artista visual Tânia Dinis, recebeu esta sexta-feira o prémio de melhor curta-metragem do Shortcutz Ovar, anunciou o júri da mostra.

A curta-metragem “combina o tratamento ficcional e documental a partir do arquivo fotográfico e de imagens reais e do testemunho oral de mulheres de Trás-os-Montes, Beiras, Alto e Baixo Minho” que, nas décadas de 1940 a 1970, foram trabalhar para o Porto como criadas de servir, segundo a apresentação da obra.

O júri do Shortcutz Ovar, constituído pela cantora Laura Rui, o encenador Leandro Ribeiro e a atriz e realizadora Ágata de Pinho, considerou que “o filme resgata memórias das meninas obrigadas a trocar a infância pelo trabalho”, “gravadas na História de um país que durante demasiado tempo preferiu esquecê-las”.

O prémio especial do júri foi para Atom & Void, de Gonçalo Almeida, e Uma mãe vai à praia, de Pedro Hasrouny, recebeu o prémio de melhor primeira obra.

Na categoria de animação, T-Zero, de Vicente Niró, teve o prémio de melhor curta-metragem, com uma menção honrosa atribuída a Amanhã Não Dão Chuva, de Maria Trigo Teixeira.

O documentário Maria, Maria, sobre a pianista Maria João Pires, primeira obra de Benjamim Quadros e Costa, recebeu o prémio do público.

A rede internacional Shortcutz visa apoiar a nova geração de cineastas, através da exibição das suas obras e do contacto regular com o público. Em Portugal, o Shortcutz Ovar realiza-se desde 2017, centrada na divulgação da produção portuguesa.