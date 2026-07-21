O presidente Rui Costa assegurou esta terça-feira que o plantel de futebol do Benfica terá entradas e saídas até ao final do mercado de verão e elevou expetativas para a temporada, que se inicia oficialmente na quinta-feira.
“Até ao final do mercado, vai haver, com certeza, mais saídas e mais entradas, mas não vou comentar todos os nomes que saem todos os dias. Há uma coisa que é clara: o Benfica não irá ficar desta maneira. Haverá alterações”, afirmou Rui Costa.
O dirigente dos ‘encarnados’ falou aos jornalistas no Estádio da Luz, em Lisboa, à margem do lançamento do Benfica Institute for Sport Excellence (Instituto Benfica para a Excelência no Desporto), apresentado na tribuna presidencial do recinto.
“Foi uma pré-temporada curtíssima e com as ausências dos jogadores que foram ao Mundial. Ainda assim, temos de fazer estes jogos e as expetativas são muito altas. O plantel que temos à nossa disposição oferece-nos essa garantia. Vimos de uma época que, já assumimos, foi negativa. Esta é a primeira competição que vamos fazer e não podemos falhar”, disse, em alusão à estreia oficial, na segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Europa.
Rui Costa afastou desta forma perguntas sobre o médio internacional português João Palhinha, cujo interesse do Benfica na sua contratação tem sido veiculado na comunicação social, e confirmou um interesse dos ingleses do Bournemouth em António Silva.
“Continua a ser jogador do Benfica e jogará na quinta-feira, caso o treinador assim o entenda. É público que há um interesse do Bournemouth, mas ainda não se chegou a acordo. Ele está concentradíssimo no jogo e nós estamos contentes com isso”, explicou, acrescentando ainda que Andreas Schjelderup tem em mãos uma proposta de renovação e que desconhece se existem clubes interessados no internacional norueguês, que esteve com a sua seleção no Mundial 2026.
No final de um encontro particular com os brasileiros do Flamengo, que o Benfica perdeu por 2-1, o novo treinador benfiquista, Marco Silva, criticou as alegadas fugas de informação que existem no clube e Rui Costa também comentou o tema.
“Isso preocupa qualquer pessoa que trabalha no Benfica Campus. Essas palavras do Marco Silva são para as pessoas tomarem atenção e terem consciência de que as coisas têm de ficar dentro do Benfica Campus”, expressou o dirigente.
Para já, o Benfica assegurou como reforços Clément Lenglet, Gabriel Índio, Jakub Kaminski e Jhon Durán, ao passo que Nicolás Otamendi e Sidny Lopes Cabral são as únicas saídas oficializadas do plantel que concluiu a última época no terceiro posto da I Liga, que levou à disputa da Liga Europa, em vez da Liga dos Campeões.
O Benfica e os suíços do St. Gallen defrontam-se na quinta-feira, às 20h00 (19h00 em Lisboa), na AFG Arena, em Sankt Gallen, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, com a arbitragem do italiano Luca Pairetto.
Já a segunda mão está agendada para o dia 30 de julho, a partir das 20h00, dessa vez no Estádio da Luz, em Lisboa, sendo ajuizada pelo alemão Florian Badstübner.
[Já saiu o segundo episódio de “O Candidato Perfeito”. Em “Câmara Lenta”, José Valbom acorda num armazém, vigiado por homens que falam russo. Os inspetores seguem o rasto de um carro preto. A polícia aperta o cerco, mas o tempo está a esgotar-se. Este novo podcast de ficção do Observador, em parceria com a Coyote Vadio, é a continuação da história de “O Zé faz 25”. Conta com as vozes de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida, Vera Moura, Paulo Calatré, Susana Brandão, Sara Matos, Fábio Baptista, Pedro Laginha e Carla Andrino. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube.]