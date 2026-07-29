A Câmara de Viana do Castelo anunciou esta quarta-feira a conclusão da nova ponte sobre o rio Lima, obra de mais de 21 milhões de euros financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Na nota enviada às redações a autarquia da capital do Alto Minho adianta estar “a aguardar pela realização de uma auditoria e certificação de segurança da nova travessia, para que a mesma abra ao tráfego”.

A travessia tem cerca de 1,95 quilómetros e liga a Estrada Nacional (EN 203), em Deocriste, à EN 202, em Nogueira.

“A nova travessia sobre o rio Lima assume-se como uma infraestrutura absolutamente necessária para a conectividade do concelho porque une parques empresariais e apoia os agentes económicos“, sustenta o município.

A construção da ponte começou junto ao campo de futebol da Torre, com a reformulação da interseção giratória de acesso à área de localização empresarial de Nogueira e à autoestrada A27, no sentido Viana do Castelo-Ponte de Lima.

A obra termina “na interseção giratória da EN 203, zona industrial de Deocriste, junto à empresa de produção de papel DS Smith (antiga Portucel), permitindo desviar o tráfego de viaturas pesadas das estradas nacionais que têm sofrido com o aumento de tráfego provocado pela crescente atividade industrial deste complexo”.

Esta “nova via permitirá sobretudo que as empresas situadas nas áreas de localização empresarial abrangidas pela nova travessia possam aumentar a sua capacidade expansionista com os novos investimentos previstos”.

A travessia desenvolveu-se na maior parte do percurso em tabuleiro de betão pré-esforçado, numa estrutura que “permitiu minimizar os impactos na galeria ripícola e ‘habitats’ incluídos na Rede Natura 2000”.

“Este investimento cirúrgico representa uma aposta em fatores de competitividade que vão permitir desenvolver a atividade económica de Viana do Castelo, apoiar as empresas locais e facilitar a mobilidade de todos os vianenses, juntando-se à construção da nova Via do Vale do Neiva, que também é financiada pelo PRR”, reforça a autarquia.