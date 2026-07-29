A associação Cap Magellan promove, de 1 a 9 de agosto, na Covilhã, o 13.º Encontro Europeu de Jovens Lusos (EEJL), subordinado ao tema Tecer a Inclusão: Identidades & Arte (TEIA), avançou a organização.

O evento reúne jovens e animadores de juventude de Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Luxemburgo, Suécia e Portugal que, ao longo da semana, participam num programa que combina formações, ateliês colaborativos e atividades artísticas orientadas por especialistas e ativistas.

“O projeto destaca a inclusão, propondo um espaço de aprendizagem não formal, que visa dotar os jovens de ferramentas concretas para enfrentar discriminações e reforçar o seu envolvimento cívico”, explicaram os promotores.

O programa inclui ainda dinâmicas de grupo, visitas culturais e momentos de intercâmbio intercultural, envolvendo jovens com percursos diversos.

Este projeto “pretende reforçar os laços entre jovens europeus lusos e promover uma cidadania ativa baseada na cooperação, no respeito e na solidariedade”.

O evento está aberto à participação de “jovens ativos, animadores e trabalhadores de juventude, estudantes, voluntários ou membros ativos de associações lusófonas na Europa, desde que tenham motivação, interesse pelas questões da inclusão e da igualdade de género, bem como vontade de partilhar esta experiência junto das suas comunidades”.

No final do EEJL, todos os participantes receberão um certificado “Youthpass”, que reconhece as competências adquiridas.

A Cap Magellan é uma associação de jovens lusófonos e lusodescendentes, fundada em Paris, em 1991, com o objetivo de promover a língua portuguesa, a cultura lusófona e os intercâmbios entre os jovens lusodescendentes de vários países europeus.

Para a realização desta edição do EEJL, conta, na Covilhã, com os apoios do Programa Erasmus+, Universidade da Beira Interior, Câmara da Covilhã e Fundação António Pargana.

A estes juntam-se a ASPPA – Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha, a AJA – Associação Zeca Afonso, núcleo de Bruxelas, a Portugisisk Forening i Danemark, a BomDia.lu ASBL (Luxemburgo), a Ung Faps da Suécia e, ainda em Portugal, a Aequalitas, a AFS Portugal e o Conselho Nacional da Juventude.