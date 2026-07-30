Uma audição tensa — e em grande parte silenciosa. O antigo líder do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, que foi um dos grandes protagonistas norte-americanos no combate à pandemia de Covid-19, decidiu recusar-se a responder às perguntas dos republicanos numa audiência no Senado dos Estados Unidos, temendo que as respostas o pudessem colocar em risco de perjúrio.

Foram mais de 100 as vezes em que Anthony Fauci recusou responder a perguntas recorrendo à famosa Quinta Emenda da Constituição norte-americana, que prevê que ninguém pode ser forçado a testemunhar contra si próprio num caso criminal, como conta o New York Times.

Isto porque Fauci temia que, depois de ter falado sobre a pandemia ainda no seu início, em várias audições no Congresso, pudesse acabar por contradizer-se e com isso ter problemas legais. Esta quarta-feira, explicou que lhe “custa”, devido ao “respeito” que tem pelo órgão, não responder às perguntas dos senadores, mas que foi esse o conselho dos seus advogados. Como recorda a BBC, a Quinta Emenda foi pensada para proteger quem testemunha de ser coagido ou de cometer erros durante o seu testemunho que possam ser usados contra si.

Na sua intervenção inicial, Fauci defendeu que o senador republicano Rand Paul, que estava a conduzir os trabalhos, tem uma “obsessão óbvia” na tentativa de poder acusá-lo de ações criminosas, o que poderia colocar o antigo responsável na área de Saúde, hoje com 85 anos, em risco.

“A única conclusão a que chego é que a única razão pela qual me chamou a esta comissão é para conseguir que eu diga algo — qualquer coisa — que pudesse fundamentar as suas promessas públicas de que vou acabar, nas suas palavras, ‘atrás das grades’“.

O anterior Presidente, Joe Biden, chegou a conceder a Fauci — que liderou a instituição durante 40 anos — um perdão preventivo para garantir que não seria acusado de nenhum crime por ações tomadas no período entre 2014 e 2025, mas esse perdão não se aplica a anos posteriores — ou, assim, a declarações que preste agora. Os republicanos têm acusado repetidamente Fauci de esconder informação sobre a pandemia e de mentir à população sobre os seus perigos, acusações que Fauci nega e considera “absurdas”.

Os senadores colocaram questões sobre orientações de Saúde Pública que foram sendo alteradas à medida que a pandemia avançava e que o vírus era estudado. Durante a audição, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu à rede social Truth Social para falar sobre o tema, acusando Fauci de ser “louco” e de ter “tentado proteger sempre a China” nas investigações sobre as origens do vírus.

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