A Agência Internacional de Integridade do Ténis (ITIA) confirmou esta sexta-feira a suspensão por quatro anos da checa Marketa Vondrousova, campeã de Wimbledon em 2023, por recusar submeter-se a um controlo antidoping em dezembro de 2025.

A ITIA informou, em comunicado, que deu como provada a infração cometida por Vondrousova, de 27 anos, que não compete desde janeiro de 2026 e dispõe de 21 dias para recorrer da suspensão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

De acordo com a ITIA, a 3 de dezembro, por volta das 20h00, em sua casa, a tenista recusou-se a entregar ao oficial de controlo antidoping a amostra fora de competição para a qual foi notificada, alegando que a sua decisão se deveu a stress, problemas de saúde mental e preocupações com a sua segurança.

Para a ITIA, Vondrousova, que chegou a ser sexta classificada do ranking mundial e ocupa atualmente o 135.º lugar, não apresentou “nenhuma justificação convincente”, assinalando que a recusa da checa corresponde à mesma sanção que seria atribuída se o teste tivesse resultado positivo.

“Testes imprevistos são uma ferramenta essencial para proteger o desporto limpo. O tribunal independente confirmou esse princípio. Este caso é um lembrete importante de que os jogadores podem ser testados a qualquer hora, em qualquer lugar, e que a recusa acarreta riscos significativos”, disse a diretora executiva da ITIA, Karen Moorhouse, em comunicado.

A checa conta no currículo com um major, nomeadamente em Wimbledon, em 2023, numa final diante da tunisina Ons Jabeur, tendo ainda disputado a final de Roland Garros em 2019, perdida para a australiana Ashleigh Barty.