Os organizadores do festival de música húngaro Ozora decidiram interromper a programação, a partir da meia-noite deste domingo, após as duas mortes registadas durante o evento, um dos maiores encontros de ‘trance’ psicadélico da Europa.

No sábado, um americano de 45 anos subiu a uma das estruturas decorativas que circundavam o palco principal e caiu, vindo a morrer, disse a polícia ao ‘site’ de notícias regional húngaro FEOL.

Antes, no mesmo dia, uma mulher húngara de 39 anos precisou de assistência médica, “provavelmente devido ao calor intenso”, e as tentativas de reanimação falharam, de acordo com a mesma fonte.

A Hungria está sob nível máximo de alerta de calor desde quinta-feira, com temperaturas a atingir os 40°C neste fim de semana.

“Perante estes eventos trágicos, todos os espetáculos musicais vão terminar à meia-noite de hoje [domingo]“, comunicou a organização.

Este domingo é o último dia do festival Ozora, a decorrer desde 24 de julho em Dádpuszta, no centro do país, mas estava previsto que a programação continuasse até às primeiras horas da manhã de segunda-feira.