No primeiro desfile que apresentou na sua carreira, em setembro de 1992, 3 mil pessoas foram até ao Convento do Beato para ver o que se ia passar por lá. Era um mundo diferente, sem redes sociais ou smartphones, como faz questão de recordar, num país que não tinha qualquer cultura de moda. Aliás, Fátima Lopes vai mesmo mais longe: “ninguém percebia absolutamente nada de moda”, conta ao Observador. “Estava com muito medo, assustadíssima, num stress inimaginável. Mas correu muito bem.”

Prestes a celebrar 30 anos de carreira num evento que está marcado para as 21 horas deste sábado, 24 de setembro, e que vai encher o Pavilhão de Exposições do Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, a criadora reflete sobre a primeira vez que apresentou as suas criações ao público. Estava a aprender tudo “à sua custa”, sem experiência prévia, mas não houve meias medidas. O Convento do Beato ficou todo em blackout e foi decorado com seis pódios com jogos de luzes onde se puseram os manequins. Quando o espetáculo começou, havia modelos a entrar pela esquerda, pela direita, pelo fundo, cerca de 100 coordenados para homem e para mulher a desfilar na passerelle.

▲ As celebrações de 30 anos vão acontecer no Pavilhão de Exposições do Instituto Superior da Agronomia. FILIPE AMORIM/OBSERVADOR

