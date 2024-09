Hugo Soares. “Não sei se o país perdoaria a Pedro Nuno Santos se não viabilizasse o Orçamento”

O líder parlamentar do PSD esteve com pés de lã na entrevista no programa Vichyssoise na Rádio Osbervador, a querer “evitar ruído” nas negociações do Orçamento. Jura que há abertura do PSD no IRS Jovem e no IRC, mas também diz que agora “está nas mãos do PS dizer o que defende” e desafia os socialistas a chegarem-se à frente com propostas.

Hugo Soares jura que o seu partido e o Governo não querem eleições e querem aprovar o Orçamento do Estado para 2025, mas ao mesmo tempo tem contas feitas a esse cenário: “Tenho a convicção que a AD seria reforçada”. Ataca a “narrativa do Governo ultraminoritário” que diz ouvir no PS, e junta o partido ao Chega quando diz que têm usado “desculpas de mau pagador para se poderem opor a um Orçamento que não conhecem”.

Também fala de presidenciais, para manter que Leonor Beleza seria uma boa candidata, mas também para reconhecer que Marques Mendes “se calhar é mais forte do ponto de vista eleitoral”.

Da última vez que esteve aqui na Vichyssoise, disse que “Pedro Nuno Santos deixou sempre uma margem para aprovar o Orçamento do Estado. Acredito, não é uma fezada”. Continua a acreditar?

Continuo com uma profunda convicção de que o Orçamento de Estado para 2025 será viabilizado. E acredito porque, creio que a responsabilidade política dos partidos de oposição,

designadamente do PS, virá ao de cima. E tenho a certeza absoluta que aquilo que é o interesse nacional será acautelado. A aprovação do Orçamento de Estado tem, evidentemente, implicações do ponto de vista do jogo partidário, do jogo político,

mas é absolutamente relevante para o país, e o país deve, evidentemente, estar acima de qualquer outra circunstância.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Acha que o PS perdoava a Pedro Nuno Santos a viabilização deste Orçamento?

Eu não sei se o país perdoaria a Pedro Nuno Santos se não o viabilizasse. Para mim, e felizmente para o PSD, a prioridade é o país. Não sei se será tanto assim do ponto de vista do PS. Eu tenho ouvido vozes do PS que defendem precisamente que o Orçamento seja viabilizado. Há dias, alguém com especiais responsabilidades no partido, que foi ministro das Finanças do último governo, defendeu a viabilização do Orçamento e, de resto, até teorizou sobre a governação em duodécimos. Portanto, sinceramente, continuo com essa profunda convicção de que o Orçamento pode e deve ser aprovado e é esse empenho que temos.

Ainda esta semana repetiu que o Governo não aceita violentar os compromissos eleitorais e programáticos. Vamos tentar aqui ter alguma clareza à volta destas negociações, porque tem faltado alguma. Por exemplo, o IRS Jovem, o PSD aceita ou não abdicar desta medida?

O discurso de posse do primeiro-ministro foi muito criticado, designadamente pela oposição, numa parte em que foi muito pensada, e cada palavra medida, em que o primeiro-ministro anunciava que a aprovação ou a não-rejeição do programa de Governo significava permitir ao governo executar o programa. O programa de Governo reflete o programa eleitoral, é um compromisso, um contrato de confiança com os portugueses e com os eleitores. O PS e, já agora, o Chega, viabilizaram a investidura parlamentar do Governo e daquele programa. Ora, quando eu digo que não estou disponível para violentar os compromissos eleitorais com base nos quais fui eleito — fiz uma campanha a dizer que Portugal é um país que tinha impostos altos e serviços públicos mínimos, que tínhamos um problema de competitividade da nossa economia e que para isso era importante baixarmos o IRC e que tínhamos um problema de fixação dos nossos jovens –, é porque não estamos disponíveis para abdicar daquilo que são os objetivos que determinada medida visa. É evidente que se para o PS essa é uma condição sem a qual não viabiliza o Orçamento, devemos conversar com o PS. Mas a minha pergunta é sobre o que é que o Partido Socialista defende para podermos ter uma política fiscal? Nós já dissemos, estamos disponíveis.