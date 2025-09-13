A Casa Capitão ainda está em obras, mas "vai ser o que o Musicbox foi e muito mais"

O primeiro andar dispõe de uma larga varanda com vista para o terraço do rés-do-chão e para o Beato Innovation District. Ao contrário da sala de baixo e do sótão, aquele bar estará sempre aberto ao público, tal como a esplanada no terraço, haja ou não programação. Resta-nos mais um piso neste périplo pelas obras da Casa Capitão. À medida que vamos subindo escadas ou caminhando por cima de materiais de obra, Gonçalo Riscado vai apontando as muitas casas de banho, as infraestruturas técnicas, as zonas de armazém ou os acessos de mobilidade reduzida — o espaço foi pensado para ser particularmente funcional.

Entre o primeiro andar e o sótão, encontramos ainda um pequeno pátio que também poderá acolher performances. Chegados ao último piso, que não existia de todo no edifício original, deparamo-nos com um sótão com capacidade para 120 pessoas em pé — e que também poderá acolher atuações com lugares sentados. As três salas interiores da Casa Capitão, umas sobre as outras, têm todas um isolamento acústico que garante que não haja contaminação entre as diferentes músicas. Além da programação diversa que irá ocupar o sótão, a ideia é que ele também seja um espaço noturno de dança, preferencialmente de acesso livre. “Temos poucos sítios na cidade onde se possa ir dançar sem ter que pagar. E queremos recuperar isso de alguma forma. Não será possível sempre, mas queremos que muitas vezes seja possível.”

Gonçalo Riscado olha para a Casa Capitão como “um bairro” com diferentes propostas e ofertas, tudo dentro da mesma casa. “É como se fosse um mini bairro de coisas fixes a acontecer. À noite, tens o clube em que tens que pagar para entrar, a sala de acesso livre, um bar porreiro que tem música mais para ouvir. Sendo que a casa tem este foco de estar sempre aberta e de poderes ocupá-la sem ir a um espetáculo. Eu chego ao terraço e posso sentar-me a ler o jornal. Subir ao Quiosque, comprar um livro e ficar a ler. Além da programação, é de facto este lado de casa que eu posso habitar e onde me sinto bem e estou livre. O que imaginávamos era algo mesmo assim, que nos permitisse programar em áreas artísticas diferentes, fazer estes cruzamentos disciplinares e conseguir trabalhar o dia e a noite ao mesmo tempo que cruzamos públicos e promovemos a sua participação.”

Apesar de não estarem prontas a tempo da inauguração, a cave onde está instalada a área técnica também vai aproveitar as três galerias subterrâneas que ali já existiam e que alegadamente ligavam a antiga Manutenção Militar ao Convento do Grilo. “Será o nosso espaço para residências artísticas, queremos explorar a componente de artes plásticas e de instalação, com cruzamentos disciplinares, e olhamos para aquelas galerias como um espaço de ocupação. Não será uma galeria de arte tradicional, com um curador que escolhe os artistas, mas mais um espaço de trabalho e criação que depois tem momentos de exposição ao público.”