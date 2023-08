Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Obrigado, senhora Reitora, pelas suas palavras. Afirmou que todos nos sentimos ‘peregrinos’ , é uma palavra bonita cujo significado merece ser meditado. Literalmente, significa deixar de lado a rotina habitual e pôr-se a caminho com um intento, que pode ser o de um passeio pelos campos ou ir mais além dos nossos confins habituais ; seja como for, deixando o espaço de conforto pessoal rumo a um horizonte de sentido. Na imagem do ‘peregrino’, espelha-se a condição humana, pois todos somos chamados a confrontar-nos com grandes perguntas para os quais não basta uma resposta simplista ou imediata, mas convidam a realizar uma viagem, superando-se a si mesmo, indo mais além . Trata-se dum processo que um universitário compreende bem, pois é assim que nasce a ciência. E de igual modo cresce também a busca espiritual (…).

O Papa Francisco começou o discurso repetindo o apelo da reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, para que todos os participantes da JMJ — e, concretamente, os que estavam naquele encontro com o Papa na universidade — se sentissem “peregrinos”. Trata-se de uma palavra com significado especial para a Igreja: aquele que, pela sua fé, viaja até longe do lugar onde vive. O Papa dá aqui o tom a todo o discurso: um apelo a que os jovens se desinstalem, saiam dos lugares onde estão confortáveis, não se conformem com fórmulas e respostas simples, não se fechem nos muros do interior da Igreja. Pelo contrário, que cheguem mais longe, que percorram o caminho que os leva ao outro, ao diferente, aos que estão longe. No fundo, na linguagem própria de Bergoglio, à periferia, ao que está fora do centro, à margem. E o Papa começa por salientar, logo no primeiro parágrafo, que os universitários têm um papel fundamental neste caminho, já que é justamente esta inquietação de partir para longe e de descobrir outros caminhos que dá o mote para todo o trabalho da ciência.

Desconfiemos das fórmulas pré-fabricadas, das respostas que nos parecem ao alcance da mão, extraídas da manga como se fossem cartas viciadas de jogar; desconfiemos das propostas que parecem dar tudo sem pedir nada. A desconfiança é uma arma para poder caminhar em frente. Vemos numa parábola de Jesus que só encontra a pérola de grande valor quem a procura com sabedoria e iniciativa, quem dá tudo e arrisca tudo o que tem para a possuir. Procurar e arriscar: eis os verbos dos peregrinos .

Antes de prosseguir para o centro do discurso, o Papa enquadra a sua mensagem no contexto mais amplo do Evangelho — ou seja, da vida e ensinamentos de Jesus Cristo, o centro absoluto da mensagem cristã. Francisco faz referência à parábola do negociante de pérolas, que surge num excerto do Evangelho Segundo São Mateus que esteve presente nas missas do último domingo em todo o universo católico: o negociante, quando descobre uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem para ter dinheiro para a comprar; assim é o Reino de Deus, diz Jesus. O Papa Francisco, que tem por hábito reforçar os verbos centrais das suas mensagens (o mesmo acontece, por exemplo, com o tema desta JMJ, centrado nos verbos “levantar-se” e “partir”), sintetiza esta mensagem em dois verbos de ação: procurar e arriscar. É a isto que o Papa desafia não só os jovens universitários, mas genericamente toda a juventude contemporânea: que sejam protagonistas das suas vidas e das mudanças do mundo. Mas, para serem protagonistas, têm de arriscar, têm de se lançar à ação nos contextos quotidianos em que se inserem. Em múltiplos documentos e discursos dirigidos à juventude — com especial destaque para a exortação apostólica Christus Vivit, o Papa tem partilhado a preocupação com a ideia de que jovens de hoje se reformem antes do tempo e não sejam capazes de se levantar do sofá.

