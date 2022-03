Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os adversários chamam-lhe jocosamente “cassete”, os comunistas “coerência”. O PCP alega que já tem as mesmas posições sobre a Ucrânia, incluindo algumas das mais controversas, há muitos anos — o que é verdade. Por outro lado, as circunstâncias mudaram (desde logo o início de um guerra) e a opinião pública e os outros partidos tornaram-se menos tolerantes às posições comunistas portugueses — que até na Europa são exceção pela forma como resistem a condenar com todas as letras a invasão russa.

Uma análise às posições do PCP nos últimos oito anos (entre fevereiro de 2014 e março de 2022) mostra que muito do que é o argumentário comunista (em muitos pontos similar ao de Moscovo e dos separatistas pró-russos) já existia em 2014 por alturas da revolução “Euromaidan” e da anexação da Crimeia pela pela Rússia.

As referências aos nazis ucranianos, a defesa do governo pró-russo, as críticas à NATO, aos EUA e à União Europeia e a legitimidade da Rússia em defender-se perante movimentações em países vizinhos são tudo pontos que o PCP defende de forma coerente há mais de oito anos. Embora haja textos nestes anos que mostram uma desilusão com o regime de Putin (criticado em alguns casos pelo PCP na defesa do Partido Comunista da Rússia), não há uma crítica direta a Moscovo e muito menos pelas movimentações militares na Ucrânia.

Os textos e intervenções do PCP na Assembleia da República e no Parlamento Europeu mostram que para o PCP há três grandes culpados: a NATO, os EUA e a UE. Quando ensaia um outro culpado, o PCP refere-se apenas ao Governo ucraniano (em referência a governos pró-europeus de Kiev, como o atual de Zelensky) e nunca ao regime de Putin. Eis as várias posições do PCP nos últimos oito anos.

PCP considera “Euromaidan” um “golpe de Estado”

As posições do PCP sobre a Ucrânia arrancaram pouco depois do início do movimento Euromaidan — manifestações que pediam uma viragem para a Europa e contra o governo pró-russo de Viktor Ianukovytch — logo no último trimestre de 2013. Começaram por ser artigos do jornal Avante!, mas o primeiro comunicado só aparece a 25 de fevereiro de 2014. Precisamente oito anos e um dia antes daquele que é o início (de facto) deste conflito, a 24 de fevereiro de 2022.

É neste primeiro comunicado — que ocorre três dias depois do impeachment de Ianukovytch, votado pelo Parlamento ucraniano — que o PCP utiliza, pela primeira vez a expressão “golpe de estado” para se referir a esta revolução ucraniana.

Perante a recente e dramática evolução da situação na Ucrânia, o PCP expressa a sua condenação pelo autêntico golpe de estado levado a cabo pelos sectores mais reaccionários da oligarquia ucraniana com o apoio do imperialismo, após meses de desestabilização e de escalada de violência, desencadeadas após o anúncio da suspensão da assinatura do acordo de associação com a União Europeia em Novembro passado”. Gabinete de Imprensa do PCP — 24 de fevereiro de 2014

O PCP diz que os protestos e a queda do Governo são uma retaliação pelo facto do então Governo ucraniano ter anunciado que suspendia a assinatura do acordo de associação com a União Europeia. O que o comunicado comunista não refere é que a Ucrânia recuou nesse acordo por pressão russa, à qual o então presidente Ianukovytch, cedeu.

O PCP denuncia e condena a brutal ingerência e desestabilização dos EUA, da UE e da NATO na situação interna da Ucrânia que – promovendo e apoiando as forças de extrema-direita, neonazis e xenófobas e fomentando o exacerbar de tensões, de divisões e clivagens –, visa assegurar o domínio político, económico e militar deste imenso país, de forma a avançar na sua escalada de tensão e estratégia de confronto com a Federação Russa, realidade que representa uma acrescida ameaça à segurança e à paz na Europa e no Mundo.” Gabinete de Imprensa do PCP — 24 de fevereiro de 2014

Desde o início do conflito ucraniano (ainda na fase das tensões internas entre Oeste e Leste), o PCP colocou sempre as culpas da instabilidade política e social de Kiev numa troika ocidental: EUA, UE e NATO. Os comunistas portugueses olharam para a revolta popular pró-europeísta como um instrumento do Ocidente para aumentar a “escalada de tensão e estratégia de confronto” com a Rússia. Há algo premonitório neste comunicado com mais oito anos: o PCP avisava que este ato seria uma ameaça à segurança e à paz na Europa e no Mundo”. Foi isso que aconteceu.

João Ferreira no Parlamento Europeu atira a “forças xenófobas”

Na sequência do Euromaidan, a Rússia decide anexar a Crimeia. O Parlamento Europeu responde com um debate a que chama “A invasão da Ucrânia pela Rússia”. O eurodeputado do PCP, João Ferreira, começa por contestar logo o mote do debate.

O título deste debate “A invasão da Ucrânia pela Rússia” – adoptando uma formulação que não vingou no Conselho Europeu – é sobremaneira elucidativo sobre a abordagem da maioria deste Parlamento à situação na Ucrânia.” Declaração de João Ferreira no PE– 14 de março de 2014

Para João Ferreira era abusivo falar em invasão da Ucrânia, mesmo que a Rússia tenha anexado a Crimeia. O eurodeputado dizia então que o título é “sobremaneira elucidativo” daquela que era a abordagem da maioria dos deputados à situação na Ucrânia.

Nem uma palavra sobre a brutal ingerência e desestabilização dos EUA, da UE e da NATO na situação interna da Ucrânia que – promovendo e apoiando forças de extrema-direita, neonazis e xenófobas e fomentando o exacerbar de tensões, de divisões e clivagens –, visa assegurar o domínio político, económico e militar deste imenso país.” Declaração de João Ferreira no PE– 14 de março de 2014

Como já tinha acontecido no comunicado anterior, o PCP acusava o Ocidente — o que mantém nos dias de hoje — de promover e apoiar forças de extrema-direita, neonazis e xenófobas na Ucrânia. A xenofobia que o PCP alegava existir era de nacionalistas ucranianos contra a comunidade russa no país (que estaria assente nos conflitos com nacionalistas russos no Leste, nomeadamente na região de Dunbass).

O apoio à anexação da Crimeia

A 20 de março de 2014, dois dias depois da anexação da Crimeia pela Rússia, Albano Nunes, histórico comunista e então membro do Comité Central, justificava o ato do Kremlin no jornal Avante!.

Por mais que o im­pe­ri­a­lismo clame contra a «ile­ga­li­dade» do re­fe­rendo de 16 de Março na Cri­meia e ameace com «san­ções, a ver­dade é que nem os media que deram co­ber­tura ao golpe de es­tado em Kiev con­se­guem ocultar que, em con­traste com a vi­o­lência e o terror da praça Maiden, as­sis­timos na Cri­meia a uma inequí­voca ex­pressão da von­tade po­pular onde (como nas ima­gens de ale­gria que nos che­garam da Praça Lé­nine em Sim­fe­ropol) é pos­sível ver a espe­rança de re­con­quistar muito do que o de­sa­pa­re­ci­mento da URSS des­truiu, a par de uma inequí­vocare­jeição do fas­cismo que, na Cri­meia como por toda a Ucrânia, per­pe­trou crimes que per­duram na me­mória do povo.”

Através deste artigo publicado no Avante!, o PCP legitima o referendo feito pelas autoridades russas na Crimeia e que tenta justificar a anexação daquele território pela Rússia. Para os comunistas, o que aconteceu na Crimeia (que, de facto, já era de maioria russa) foi “uma inequívoca expressão da vontade popular”. O PCP assume também aqui expressões de algum saudosismo da antiga Unioão Soviética, dizendo que este ato tornou possível “a espe­rança de re­con­quistar muito do que o de­sa­pa­re­ci­mento da URSS des­truiu”. Seguiam também umas ‘bicadas’ a Putin pelo seu afastamento do modelo soviético, com o autor do texto a registar o “abismo” que existe entre a extinta “URSS so­ci­a­lista e a Rússia ca­pi­ta­lista”.

PCP pressiona Governo de Passos a não alinhar pela bitola europeia

Exigindo do Governo português uma postura consentânea com a Constituição da República e o não envolvimento em manobras de ingerência na Ucrânia , o PCP reafirma a sua solidariedade com os trabalhadores e o povo ucranianos e as suas profundas aspirações a uma Ucrânia livre da ameaça fascista e da ingerência imperialista, soberana, independente e próspera, de paz, democracia e progresso social.” Gabinete de imprensa do PCP — 5 de maio de 2014

O PCP emitiria novo comunicado em maio de 2014 sobre o “agravamento da situação na Ucrânia”, em que volta a falar de um golpe promovido por “forças de natureza fascista e nazi, com o apoio dos EUA, da UE e da NATO.” Os comunistas apelam ao Governo português, então liderado por Pedro Passos Coelho, que não se envolvam em “manobras de ingerência na Ucrânia”, num apelo a que não Portugal não alinhasse com a União Europeia e a NATO na posição relativamente à Ucrânia (condenação da invasão da Crimeia e elogio ao novo regime).

Outra das grandes preocupações do PCP nos comunicados de 2014 é o processo em curso da ilegalização do Partido Comunista da Ucrânia, algo que denuncia por várias vezes ao longo desse ano.

Do mesmo modo, o PCP expressa a mais viva indignação e preocupação face ao agravamento da situação humanitária na Ucrânia que resulta da criminosa operação armada conduzida no Leste do país, em que têm sido ostensivamente visados “alvos” civis. \ Gabinete de Imprensa do PCP — 11 de julho de 2014

O PCP nunca critica a operação dos separatistas pró-russos no Leste da Ucrânia e até elogia a “vontade popular da Crimeia”, mas critica as operações do regime ucraniano saído do Euromaidan em próprio território da Ucrânia, nomeadamente na região do Dunbass.

Reiterando a solidariedade com os trabalhadores e o povo ucranianos e todas as forças que se levantam contra a ameaça neofascista e o poder dos oligarcas e do grande capital, em prol de uma Ucrânia livre, soberana, democrática e de progresso social, o PCP volta a apontar as responsabilidades das grandes potências na crise ucraniana, particularmente, dos EUA e da UE. Gabinete de Imprensa do PCP — 11 de julho de 2014

O PCP volta a isentar a Rússia pela instabilidade no país e textualmente escreve que aponta “as responsabilidades das grandes potências potências na crise ucraniana, particularmente, dos EUA e da UE.

Condenar a Ucrânia que enfrentou os pró-russos na AR

Chegou então o momento em que, pela primeira vez, o PCP leva o assunto Ucrânia à Assembleia da República. Nos últimos dias — já depois da invasão Russa iniciada em fevereiro de 2022 — os comunistas têm divulgado nas redes sociais um voto de condenação “da situação da Ucrânia e de solidariedade com o povo ucraniano”. Isto porque alegam que na altura PS e PSD votaram contra a este voto que se solidarizava com a Ucrânia.

Nesse voto de condenação, de 25 de julho de 2014, o PCP volta a apontar à NATO e denuncia a “brutal campanha de repressão e perseguição levada a cabo pelas autoridades de Kiev”.

(…) a Assembleia da República, reunida a 25 de julho de 2014, delibera: 1. Solidarizar-se com as populações vítimas das brutais ações militares levadas a cabo pelas autoridades de Kiev na região do Donbass; 2. Condenar a perseguição e ataques que têm sido perpetrados pelo regime de Kiev contra diversas forças políticas e, em particular, a tentativa de ilegalização do Partido Comunista Ucraniano; 3. Exigir ao Governo Português que tome uma atitude de condenação das ações militares levadas a cabo pelas autoridades ucranianas contra o seu próprio povo e das ações persecutórias contra diversas forças políticas. Voto de condenação apresentado na AR — 25 de julho de 2014

O PCP — que defende várias vezes que o Governo português não se deve imiscuir nos assuntos internos de outros países — aqui exigia clarametne ao Governo português, então liderado por Passos Coelho, que condenasse as ações militares de Kiev (que então já tinha afastado o Governo pró-russo de Viktor Ianukovytch) da Ucrânia na Ucrânia.

O voto acabou rejeitado com com votos contra do PSD, do PS e do CDS e votos a favor do PCP,

do BE e de Os Verdes.

Interpelação a Mogherini no Parlamento Europeu

O PCP não desistiu de denunciar as manobras do Governo pró-europeu da Ucrânia. A 11 de fevereiro de 2015, durante um debate sobre a Ucrânia com a presença da então alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Federica Mogherini, a eurodeputada do PCP, Inês Zuber, defendia uma “solução pacífica”.

Sra, Mogherini, concordo consigo de que necessitamos de uma solução pacífica . Mas uma solução pacífica não se constrói diabolizando uma das partes do conflito. No último dia 15 de Janeiro, a organização HumanRightsWatch repetiu a acusação de que as forças de Kiev alvejam áreas civis indiscriminadamente e acusou o primeiro-ministro ucraniano de usar bombas de fragmentação e lançadores múltiplos de rockets. Porque é que os EUA enviaram instrutores militares para a Ucrânia e porque é que as forças de Kiev estão a usar munições da NATO nos ataques a Gorlovk?” Intervenção do Parlamento Europeu — 11 de fevereiro de 2015

O PCP contestava ainda o facto de a Europa diabolizar uma das partes do conflito (a pró-russa) e também o facto de os EUA enviarem instrutores militares para a Ucrânia e de utilizarem “munições na NATO” contra os separatistas pró-russos do Donbass. Os comunistas defendiam ainda o “direito de resistência” dos militares apoiados pela Rússia os “fascistas e ultra-nacionalistas” apoiados por um governo de Kiev pró-euro

Os atropelos à democracia e aos direitos humanos continuam a caracterizar o dia-a-dia da Ucrânia. A nomeação para conselheiro das forças armadas de Dmitry Yaroch, líder do Pravy Sector, força paramilitar de matriz nazi-fascista que tem espalhado o terror por todo o território, constitui mais um sinal da deriva autoritária e antidemocrática do actual governo golpista da Ucrânia. DmitryYaroch é procurado pela Interpol, tendo-lhe sido atribuída a missão de integração de batalhões de voluntários no exército com o apoio de instrutores norte-americanos , presentes no território desde meados de Março último. Pergunta escrita do PCP à Comissão Europeia — 15 de abril de 2015

Em dezembro do mesmo ano, o PCP ainda emitiria outra nota de imprensa a condenar a ilegalização do Partido Comunista da Ucrânia.

António Filipe critica embaixadora na AR (PSD lembra Holomodor)

A 17 de fevereiro de 2017, o PCP conseguiu apresentar um voto de condenação sobre a situação na Ucrânia que — ao contrário de todos os outros anteriores — foi aprovado pela maioria dos deputados. O voto de condenação dizia que o processo de ilegalização do Partido Comunista Ucraniano era um “grave atentado ao exercício de direitos, liberdades e garantias fundamentais”. PS, BE, PCP, PEV e PAN votaram a favor e PSD e CDS votaram contra. Este voto provocaria uma guerra entre o PCP e a embaixadora da Ucrânia com honras de plenário em março desse ano.

Agastada com a aprovação por esta Assembleia de um voto de condenação da ilegalização do Partido Comunista da Ucrânia pelas autoridades de Kiev, a Sr.ª Embaixadora da Ucrânia decidiu usar as páginas da imprensa portuguesa, de forma arrogante e sobranceira, para atacar violentamente a Assembleia da República por defender as liberdades democráticas. Era bom que a Sr.ª Embaixadora entendesse que o País em que está acreditada é um País soberano e democrático e que, ao contrário das autoproclamadas autoridades de Kiev, a Assembleia da República é um órgão de soberania democraticamente legitimado pela vontade do povo português. Intervenção de António Filipe na AR — 3 de março de 2017

O deputado António Filipe faz duras críticas à embaixadora da Ucrânia e sugere que Kiev não tem um regime democrático. No mesmo texto o deputado comunista ataca o PSD que acusa de, “num de subserviência, curvar-se perante a arrogância da senhora Embaixadora e pedir-lhe humildemente desculpa pela suposta afronta”.

A ira do PCP contra o PSD nessa intervenção tinha ainda outra justificação: os sociais-democratas tinham apresentado nesse mesmo dia um voto para condenar o Holodomor ou a Grande Fome de 1932 e 1933 na Ucrânia, que considerava um “genocídio” causado “pelo regime comunista totalitário de Estaline, que terá causado a morte a cerca de sete milhões de cidadãos ucranianos”. António Filipe voltaria à carga:

Afirmar, como pretende o voto do PSD, que a fome de 1932/1933 foi um ato de genocídio perpetrado pelo poder de Moscovo contra o povo da Ucrânia é uma tal falsidade que vem convergir com a violenta campanha de provocação contra a Rússia, lançada a partir do poder instalado em Kiev. Intervenção de António Filipe na AR — 3 de março de 2017

O PCP negava assim que o Holomodor tivesse sido provocado pelo regime de Moscovo e dizia que isso era apenas o PSD a alinhar com os nazis ucranianos.

Nos anos seguintes continuaram a sair artigos no jornal Avante! sobre a Ucrânia, mas passariam mais de dois anos até que o PCP voltasse ao assunto “Ucrânia”, o que voltaria a acontecer por via do envio de uma pergunta à Comissão Europeia.

A alegada reabilitação do fascismo na Ucrânia

A 10 de outubro de 2019, a eurodeputada comunista Sandra Pereira dirigiria à Comissão Europeia uma pergunta que encapsulava boa parte do pensamento do PCP sobre a Ucrânia e o seu regime político (o atual presidente, Volodymyr Zelensky, tinha então sido eleito há seis meses). Os comunistas começavam, nesta nota, por criticar o financiamento europeu a um país que chama “paradoxalmente de revolução” o que foi, na verdade, um “golpe de Estado” que levou a uma junta governativa “de cariz fascista”. E desde então, defendem os comunistas portugueses, sucederam-se “perseguições, agressões e violações dos direitos tanto das populações como de organizações políticas”, como o partido comunista ucraniano.

São inúmeros os relatos de perseguições, agressões e violações dos direitos e liberdades das populações bem como de organizações sociais, sindicais e políticas – com destaque para o processo ainda em curso de ilegalização do Partido Comunista da Ucrânia (PCU). Simultaneamente é conhecida por parte das autoridades ucranianas a promoção, legitimação e até institucionalização da acção de milícias abertamente de cariz fascista, a reabilitação e elogio histórico do fascismo e a glorificação dos colaboradores com o nazi-fascismo. Pergunta de Sandra Pereira à Comissão Europeia — 10 de Outubro de 2019

E é verdade que em 2015 a Ucrânia adoptou um conjunto de novas leis vulgarmente conhecidas como de “descomunização”, proibindo o termo e os símbolos comunistas. O PCP prosseguia argumentando que “é conhecida a promoção, legitimação e até institutionalização da ação de milícias abertamente fascistas”. A referência será provavelmente a grupos como a unidade militar Azov, considerada de extrema-direita e que inclui membros neo-nazis. Depois de ter sido apoiada pelo Governo ucraniano, que reconheceu que o seu exército era demasiado fraco e precisava de ajuda, em 2014, a unidade foi efetivamente integrada nas Forças Armadas ucranianas e está a lutar contra a Rússia.

Ainda assim, embora Putin use uma suposta vontade de “desnazificar” da Ucrânia como forma de justificar a invasão, não só o próprio presidente Zelensky é judeu e conta, na sua família, vítimas do Holocausto como a extrema-direita continua a ser uma pequena minoria política no país (nas eleições de 2019, uma coligação de partidos desse lado do espetro não conseguiu sequer atingir o mínimo de votos, 5%, para entrarem no Parlamento – ficou pelos 2,15%). Fora dos cargos políticos, há de facto relatos de violência de grupos radicais contra minorias como a comunidade cigana e LGBT denunciadas em relatórios de organizações como a Human Rights Watch e a Amnistia Internacional.

Em defesa de Lukashenko

A 17 de setembro de 2020, o Parlamento Europeu aprovava uma resolução em que rejeitava frontalmente os resultados das “chamadas eleições presidenciais” que tinham acontecido há pouco mais de um mês na Bielorrússia e em resultado das quais – “em flagrante violação de todos os standards internacionalmente reconhecidos” – Aleksandr Lukashenko tinha sido “eleito”. Por conseguinte, o Parlamento recusava reconhecer Lukashenko como presidente e acrescentava a isto uma “condenação nos termos mais fortes” da “repressão violenta de protestos pacíficos” no país e a “constante intimidação e perseguição” de manifestantes, opositores e jornalistas independentes.

A resposta do PCP chegaria no mesmo dia.

A inaceitável resolução aprovada no PE insere-se na operação de ingerência e desestabilização contra a Bielorrússia, que visa, entre outros aspectos, a imposição de uma política de privatização, de desmantelamento e de controlo externo de sectores estratégicos da economia deste país, e o propósito do alargamento da influência e domínio dos EUA, da NATO e da UE. Declaração de voto de Sandra Pereira no PE — 17 de setembro de 2020

Para o PCP, a crítica ao pró-Putin Lukashenko não passava de uma operação de “desestabilização” para alargar a influência de Estados Unidos, Nato e União Europeia. Seria, aliás, o mesmo “guião” que levara “ao golpe de Estado e guerra na Ucrânia, marcada pela violência fascista”.

O Parlamento Europeu deveria, assim, abster-se de tomar posições sobre as eleições bielorrussas e “respeitar o direito do povo bielorrusso a decidir do seu presente e futuro” – embora observadores independentes, como a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, tenham assegurado que as eleições que deram a Lukashenko o seu sexto mandato seguido (com 80% dos votos, segundo os números oficiais) não foram “livres nem justas”.

A “solidariedade” com o povo ucraniano e o regime “agressivo” em Kiev

Um voto de “solidariedade com o povo ucraniano face à escalada agressiva do regime de Kiev”. Era este o título do texto que o PCP apresentava a 30 de abril de 2021, no Parlamento nacional, para criticar a “grave escalada das ações militares do regime de Kiev na região do Donbass”, voltando assim à tomada de posições contra o Governo ucraniano e a favor dos separatistas pró-Rússia.

Em Fevereiro, as forças armadas da Ucrânia anunciaram que haviam iniciado a preparação para «acções ofensivas em meio urbano», tendo-se verificado o significativo aumento da concentração de meios militares ucranianos na zona de delimitação do Donbass, assim como a intensificação dos bombardeamentos contra os territórios das auto-proclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk , causando novas vítimas mortais entre a população. Voto do PCP no Parlamento português — 30 de abril de 2021

Mais uma vez, e como tem acontecido desde que a invasão da Ucrânia começou, o partido argumentava que a revolução – ou “golpe de Estado” – de 2014 era a origem da violência no Donbass, onde se encontram os dois territórios separatistas, Lugansk e Donetsk, que Putin veio reconhecer como independentes três dias antes de invadir a Ucrânia. De novo, a crítica do PCP era contra “o poder antidemocrático que conta com o apoio dos EUA, da NATO e da UE”. No mesmo voto, o PCP referia ainda uma marcha em homenagem a uma unidade militar da Alemanha nazi realizada na Ucrânia.

Já em junho do mesmo ano, o PCP subia o tom contra a NATO. A cimeira que se realizava então em Bruxelas, argumentava, mostrava a “perigosa estratégia” que visava assegurar o domínio “hegemónico” norte-americano pelo mundo fora.

A Cimeira da NATO que hoje se realiza em Bruxelas representa um novo passo na perigosa estratégia que visa reforçar este bloco político-militar como um instrumento de ingerência e agressão ao nível mundial, para a imposição do domínio hegemónico dos EUA e de outras potências imperialistas sobre os povos do mundo. Gabinete de imprensa do PCP, 14 de junho de 2021

Acusando a NATO de ser responsável por “décadas de guerras e agressões”, de ter um “longo historial de apoio ao fascismo e a golpes de Estado” e de ter uma estratégia de confrontação com a China e a Rússia, o PCP alertava para “os sérios riscos de tal estratégia”. E falava concretamente no exemplo da Ucrânia, onde, argumentava, com o apoio da NATO “assumidos herdeiros e admiradores dos crimes do nazi-fascismo desempenham um papel instrumental na estrutura de poder após o golpe de 2014”.

Na altura, como agora, o PCP acusava ainda a NATO de ser um “sorvedouro de gigantescos recursos” para servir o militarismo e a guerra. E criticava o Governo português por se “associar ao perigoso projecto do reforço da NATO, objectivo e política que está em afronta à Constituição”.

A invasão que começou como uma “provocação contra a Rússia”

A 15 de fevereiro de 2022, começavam as referências mais explícitas à “situação no Leste da Europa”, que nesta nota de imprensa o PCP resume a uma “escalada de confrontação promovida pelos EUA e a NATO contra a Rússia”, “sustentada por uma intensa campanha de desinformação” e que constituiria “uma séria ameaça à paz”.

A acção agressiva dos EUA e da NATO intensificou-se durante as últimas semanas, com a instalação de mais meios e contingentes militares no Leste da Europa – incluindo o apoio militar à Ucrânia –, acompanhada da ameaça de imposição de novas sanções económicas contra a Rússia. Assume uma particular gravidade a inclusão da Ucrânia na estratégia agressiva do imperialismo. Tendo presente os acontecimentos ocorridos desde 2014, o PCP alerta para o perigo de acções de provocação (…). Gabinete de imprensa do PCP — 15 de fevereiro de 2022

Seria com este argumentário que o PCP viria depois explicar a invasão russa, argumentando que as “provocações” da NATO e o seu “avanço” e “cerco à Rússia” teriam resultado na guerra em território ucraniano. Isto apesar de o próprio Putin ter admitido não considerar que a Ucrânia tenha direito a existir, por ser, na verdade, uma parte da Rússia. Mesmo assim, para o PCP, as “ameaças” da Ucrânia é que estariam a levar à “deslocação de forças militares da Rússia dentro do seu próprio território, na zona junto à fronteira com a Ucrânia” – eram quase 200 mil os soldados russos preparados, junto às fronteiras, nos dias anteriores ao início da invasão.

Nesta nota de imprensa, o PCP acrescentava uma referência à ação do Governo português, argumentando que deveria “intervir para favorecer o desanuviamento da situação” em vez de se “inserir na dinâmica que alimenta o clima de tensão”.

A 22 de fevereiro surgia um primeiro comunicado já depois de Putin anunciar a sua intenção de reconhecer a independência de Donetsk e Lugansk, em que se atribuía, mais uma vez, as culpas pela tensão e pela “decisão da Federação Russa” a Estados Unidos e NATO:

A actual situação e seus desenvolvimentos recentes são inseparáveis de décadas de política de tensão e crescente confrontação dos EUA e da NATO contra a Federação Russa, nos planos militar, económico e político, em que avulta o contínuo alargamento da NATO e o sistemático avanço da instalação de meios e contingentes militares deste bloco político-militar cada vez mais próximo das fronteiras da Federação Russa. Gabinete de imprensa do PCP — 22 de fevereiro de 2022

Já depois do início da invasão, e de várias vozes comunistas ironizarem durante vários dias com a hipótese de tal vir a acontecer, o PCP publicou nova nota de imprensa. O texto era batizado como um apelo à “promoção de iniciativas de paz e diálogo”. Mais uma vez, culpava EUA e NATO, não falava em invasão ou guerra – antes em “operações militares de grande envergadura” – e apelava à “urgente desescalada do conflito”.

Aqui aparecia a primeira crítica a Vladimir Putin, mas não pela invasão: o ataque do PCP era dirigida ao discurso em que Putin criticara, dias antes, Lenine, que considerava o “autor” da Ucrânia. Desta vez, o PCP deixava claro que a Rússia é um país “capitalista”, sem identificação ideológica com os comunistas. Putin partilha, sim, outra convicção com o PCP: a sua oposição aos Estados Unidos e à NATO. Mesmo assim, e apesar de se mostrar irritado com a “grosseira deformação” que o discurso de Putin fizera sobre a “notável solução” da União Soviética, o PCP voltava a sublinhar: “não seria expectável” que a Rússia não reagisse ao “cerco militar” da NATO.

O PCP sublinha que a Rússia é um país capitalista , cujo posicionamento é determinado, no essencial, pelos interesses das suas elites e detentores dos seus grupos económicos, com uma concepção de classe oposta à do PCP. Posicionamento que teve expressão, nomeadamente, nas declarações de Putin proferidas no início desta semana que constituem uma grosseira deformação da notável solução que a União Soviética encontrou para a questão das nacionalidades e o respeito pelos povos e suas culturas. Gabinete de imprensa do PCP — 24 de fevereiro de 2022

O isolamento no Parlamento Europeu

A posição do PCP voltaria a dar que falar logo a 1 de março, com os eurodeputados comunistas a votarem contra a resolução do Parlamento Europeu que condenava a invasão da Ucrânia.

São urgentes iniciativas e medidas que abram caminho à negociação e à paz. Mas, o que esta resolução faz é dar força à escalada, ao incremento da guerra, e dificultar o cessar-fogo e a solução negociada que se impõe no interesse dos povos e da paz mundial”. Gabinete de imprensa do PCP no PE — 1 de março de 2022

Para os comunistas, a resolução viria “impor uma visão unilateral” a favor do Ocidente e instigar à confrontação e à guerra, ignorando as “provocações de EUA e NATO”. Essas provocações não são, neste documento, consideradas uma justificação direta para a invasão (termo que já tem, nos últimos dias, entrado nas intervenções de dirigentes do PCP, embora sempre seguido de críticas ao papel da NATO, EUA e União Europeia).

Desta vez, o PCP refere simplesmente que as provocações “antecederam” a decisão de Putin – garantir que isso não significa que a invasão seja justificável tem sido uma tarefa constante para todos os dirigentes e militantes do PCP que se têm pronunciado publicamente sobre o assunto.