“A dor crónica é uma experiência solitária, mesmo quando há família e amigos”

Uma iniciativa

Este artigo faz parte da série “O que eu aprendi com a dor dos outros”, um conjunto de reportagens escritas por um jornalista a partir de entrevistas com profissionais de saúde que acompanham doentes com dor crónica.

“Onde dói.” “Quando começou.” “Como era a vida antes.” “Como é agora.” Estas são as principais questões que cada doente me conta sobre a sua dor nas primeiras consultas comigo. A mim, cabe-me escutar essa história com atenção. A atenção é uma das dimensões mais nobres da empatia, sem ela, o seu significado esvazia-se.

Tenho 63 anos e sou psicóloga clínica no Hospital Garcia de Orta, em Almada, há mais de 34 anos. Comecei por trabalhar na infeciologia, sobretudo com doentes seropositivos, e na oncologia. Depois foi criada a Unidade da Dor — o atual Centro Multidisciplinar da Dor Beatriz Craveiro Lopes — e dediquei-me a trabalhar com pessoas com dor crónica.

Nestas sessões iniciais, interessa-me perceber como cada um se narra a si, à sua vida e à sua dor. É um processo de descoberta a dois em que vou compreendendo melhor a pessoa e ela, ao tentar clarificar-me, também se vai compreendendo melhor a si mesma. E não há certo nem errado, bonito ou feio. A consulta de psicologia é um espaço de liberdade onde se pode pensar, sentir e dizer tudo, em associação livre.

Aqui, cada dia é um primeiro dia. Trabalho com o que a pessoa me traz e cada uma tem uma experiência diferente. Tento ter a minha mente o mais vazia possível de pré-conceitos para conseguir estar com a pessoa onde ela estiver. Se alguém se sente no fundo do poço, eu não fico cá em cima, a perguntar-lhe se quer subir. Sento-me lá em baixo, ao lado dela. Não devo achar que sei alguma coisa sobre aquela pessoa só porque tem dor crónica. Não sei nada até ela mo contar: o verdadeiro perito da sua dor é o paciente.