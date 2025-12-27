“Quando uma pessoa com dor se queixa, ela quer ser escutada. O silêncio agrava o sofrimento e a partilha pode aliviá-lo"

Vou dar o meu próprio exemplo para explicar isto: na minha família não há nenhum caso de doença oncológica, eu não tenho comportamentos de risco e tenho um bom estilo de vida. Ora, isto criou em mim uma crença de que seria imune ao cancro. Quando senti dor na mama direita e um nódulo, a representação de ameaça que esta descoberta significou para mim foi zero. Zero, nenhuma. Porque eu tinha a crença de que nunca teria uma doença oncológica. Portanto, isso levou-me a um comportamento: ignorei o assunto e adiei os exames. Quando finalmente os fiz, fui diagnosticada com cancro da mama já no estádio 3.

Como é possível? Como é possível que eu, uma profissional de saúde que faz investigação também na Unidade de Dor do IPO, tenha tomado esta decisão? É possível porque estamos todos carregados de preconceitos e a forma como percebemos a realidade determina o nosso comportamento que, por sua vez, vai ter implicações claríssimas no diagnóstico e no tratamento. E é por isto que é necessário estudar as motivações, as crenças e as perceções das pessoas para as ajudar. Não basta dizer-lhes “faça este exame” ou “tome este medicamento.”

“É preciso ter coragem para falar da dor que se sente”

Apesar das conclusões e percentagens que saíram dos estudos que fiz, talvez o que de mais importante retirei de todas estas conversas é que a dor é inevitável, mas o sofrimento pode ser atenuado quando há compreensão e humanidade. Quando há o cuidado de não reduzir a pessoa ao sintoma.

O meu compromisso como psicóloga, como investigadora e como pessoa que vive com dor é dar voz a estas pessoas. Muitas vezes elas sentem-se invisíveis. Há muito esta ideia de que quando uma pessoa fala na sua dor está a ser “queixinhas”. Isso é entendido como um sinal de fraqueza. Não é assim: é preciso ter coragem para falar da dor que se sente. E quem está do outro lado, a ouvir, precisa de saber escutar. Nós temos muito esta necessidade de querer dar soluções. Se alguém se queixa, temos tendência para dar sugestões: “Já tentaste isto?”, “Já fizeste aquilo?”. Ou então falamos sobre nós e sobre a nossa experiência: “Pois, eu uma vez também tive isso” ou “Quando a minha tia teve isso, fez aquilo.”

Quando uma pessoa com dor se queixa a um familiar ou amigo, não quer soluções, nem quer as histórias do outro, quer apenas ser escutada. O melhor que lhe podemos oferecer é empatia. Ouvi-la, tentar perceber o que está a sentir e dizer qualquer coisa como: “Compreendo e lamento o teu sofrimento.” Dar oportunidade à pessoa de contar a sua história e ser ouvida é importantíssimo. A literatura científica e a experiência clínica mostram-nos que o silêncio pode agravar o sofrimento e a partilha pode aliviá-lo.