Em setembro de 2022, foi aprovado na Dinamarca um Plano de Saúde Mental para os próximos dez anos. Uma das áreas consideradas prioritárias foi a prevenção e intervenção precoce em crianças e jovens e o programa Mind My Mind tem sido apresentado como uma das iniciativas exemplares daquele país do norte da Europa em matéria de saúde mental.

O programa, concebido, desenvolvido e liderado pela investigadora e pedopsiquiatra Pia Jeppesen entre 2015 e 2016 e testado em quatro municípios da Dinamarca entre 2017 e 2019, está agora a ser implementado a uma escala maior, podendo em breve tornar-se um projeto de âmbito nacional.

Pia Jeppesen, o sociólogo Johan Ørsted Petersen e a investigadora e psiquiatra Louise Fugl Madelaire, que também integram o projeto, explicam como o Mind My Mind pode ser uma solução para tornar mais acessíveis os cuidados de saúde mental a crianças e jovens e uma oportunidade de reduzir o peso das perturbações mentais a longo prazo.

