A estratégia, os obstáculos e a construção da fortaleza: Afonso de Albuquerque e a história da conquista de Ormuz

Primeiro, os motivos: a localização privilegiada, as rotas que por ali passavam e a relação que tais fenómenos estabeleciam com as ambições da coroa portuguesa nas linhas comerciais que ligavam a Europa à Ásia. Depois, a ação militar: decidida e, num primeiro momento, vitoriosa, mas apenas graças ao “fogo amigo”. O que não estava nos planos: os desentendimentos entre oficiais portugueses, de objetivos opostos e motivando a diminuição da força militar e consequentes dificuldades na imposição do plano de ocupação. Até à vitória final e à construção do Forte de Nossa Senhora da Conceição, numa ocupação que durou mais de cem anos, de 1515 a 1622.

São estes os factos recuperados com detalhe por Alexandra Pelúcia no livro “Afonso de Albuquerque — Corte, Cruzada e Império”, publicado em 2016 pela Temas e Debates e que aqui recuperamos no excerto que se segue — e numa altura em que Ormuz está no topo da atualidade, fruto do conflito entre EUA e o Irão e que levou ao fecho do estreito com o mesmo nome, afetando a economia mundial.

O livro em causa não é dedicado àquela zona do mundo mas sim à vida de Afonso de Albuquerque, fidalgo e militar português que no início do século XVI era capitão-mor da costa da Arábia e que, assim, liderou a conquista de Ormuz. Ao mesmo tempo, foi nomeado segundo vice-rei da Índia, sucedendo a Francisco de Almeida, o primeiro a carregar tal título. A autora é Alexandra Pelúcia, professora do departamenteo de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, que tem na História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, na História Social Moderna e na História Política Moderna as suas áreas de investigação.

▲ Título: "Afonso de Albuquerque — Corte, Cruzada e Império"; Autora: Alexandra Pelúcia; Editora: Temas e Debates; Páginas: 376

Caracterizado pela organização em forma de rede, o sistema de comércio marítimo interasiático desfrutava da cidade de Ormuz como um dos seus pontos nodais. Fora inclusive a posição geoestratégica ocupada pela ilha de Djarûn, na boca do Golfo Pérsico, a determinar a fundação da urbe, nos alvores do século XIV, não obstante a aridez do espaço circundante, que obrigava a constantes abastecimentos de víveres e de água a partir das terras e das ilhas vizinhas.

Os principais fluxos mercantis que se entrecruzavam em Ormuz tinham origem nos territórios da Arábia e da Pérsia e nas restantes ilhas do Golfo, consistindo em cavalos, cereais, frutos secos, sedas, tapetes, incenso, mirra, armas, salitre, enxofre, matérias-primas tintureiras, pérolas e prata, que se destinavam aos mercados indianos do Guzerate, de Goa, do Malabar e de Vijayanagar, mas também a Adém e à Etiópia. Do subcontinente indiano eram levados especiarias, arroz, açúcar, tecidos de algodão, ferro e escravos, os quais, junto com pedras preciosas de Ceilão e porcelanas da China, eram encaminhados para os consumidores árabes e persas, bem como para os mercados da Ásia Central e Menor, através das rotas marítimas do Golfo e de pistas caravaneiras.

A cidade e o Reino, entretanto dilatado para as margens continentais circundantes e para outras ilhas da região, adquiriram assim marcas de opulência e de cosmopolitismo, pouco ou nada perturbadas pela instabilidade político-militar que imperou na Pérsia, a partir do século XIII. Três centúrias volvidas, o panorama estava a evoluir, em consequência do processo de reunificação desencadeado pela família dos Safávidas e pelos guerreiros kizilbash que os apoiavam, muçulmanos da corrente xiita duo-decimane, os quais tinham ganho ímpeto acrescido desde que o líder, Ismail I, fora entronizado como xá (r. 1501-1524). A utilidade do papel económico exercido por Ormuz e o pagamento costumeiro de tributos aos dirigentes continentais, à laia de taxa de circulação terrestre dos produtos, iam assegurando, no entanto, a tranquilidade geral da atividade mercantil. Um acordo do género fora estabelecido recentemente, em 1504, com o novo homem forte da Pérsia e fundador da dinastia dos Safávidas.

Afonso de Albuquerque abandonou Socotorá, ao comando da armada do Mar da Arábia, no dia 10 de agosto de 1508, determinado a subverter a ordem descrita. Os seus planos não contemplavam um ataque súbito e frontal à cidade de Ormuz. O surgimento das velas portuguesas diante da sede de governo deveria ser antecedido por uma campanha de intimidação e de investidas dirigida contra as povoações de primeira categoria que o Reino em apreço ocupava no litoral omanita. Desta sorte, ir-se-ia fazendo provisão dos mantimentos em falta e anulando eventuais fontes de socorro à capital. A primeira urbe, Calaiate, foi alcançada a 22 de agosto, tendo sido igualmente escaladas, de forma continuada, ao longo de cerca de um mês, Curiate, Mascate, Soar e Orfação.

[…]

Uma vez vergada a costa omanita, a armada do Mar da Arábia prosseguiu a singradura em direção ao estreito de Ormuz e à cidade homónima, à vista da qual surgiu ao fim do dia 26 de setembro de 1507. Os ecos da atividade militar entretanto desenvolvida tinham chegado ali, dando ensejo à preparação de um dispositivo de defesa humana e naval. Tomando como referência a descrição do fio dos eventos apresentada por Afonso de Albuquerque a D. Francisco de Almeida, o objetivo inicial seria o de se oferecer a paz, obviamente sujeita às condições dos visitantes, cedo se percebendo a impraticabilidade do intento. Desde logo, as velas portuguesas viram o acesso ao porto cortado por inúmeros navios de alto bordo, que haviam sido requisitados para darem cobertura à malha urbana. Por determinação de Albuquerque, a armada lusa posicionou-se entre os cascos rivais e manteve-se em suspenso, face ao desfecho de uma troca de mensagens, até ao meio-dia do dia seguinte. O capitão-mor recordou que, nesse momento, “quando me vi assim cercado e não vi outro melhor recado, brandindo eles, nas suas naus, espadas e adargas e tocando seus anafis, atabales e trombetas, que era coisa de espanto e em tão grande maneira que querendo nós falar um com o outro nos não ouvíamos. Quando isto vi, não quis esperar nem sofrer suas espantosas gritas, porque me pareceu tempo para mais não dissimular, mas para pôr nossos feitos nas mãos de Deus e do apóstolo Santiago e morrermos como cavaleiros”.