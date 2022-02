A história recente da música portuguesa também passa por Fred. O que é que lhe falta? "Falta-me tudo"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Percorrer o seu estúdio é fazer uma viagem pela história da música portuguesa, sobretudo (mas não só) das décadas mais recentes. Enquanto nos vai mostrando o covil com morada na Ajuda, em Lisboa, onde Fred Pinto Ferreira ensaia e toca e que em momentos mais frenéticos de trabalho pode transformar em casa — uma casa de banho com chuveiro e uma cozinha assim o sugerem —, as pistas sobre o trabalho que tem feito nos últimos anos sucedem-se.

Grande parte dessas pistas estão coladas nas paredes. São fotografias, alinhamentos e cartazes de concertos que aludem ao trabalho do músico, baterista mais a sério há 25 anos, filho do também mestre das baquetas Kalú (dos Xutos & Pontapés) e que passou por projetos como Yellow W Van, Buraka Som Sistema e 5-30, entre outros. Tem trabalhado também na produção e gravação de discos e na composição de música para publicidade, cinema e teatro e hoje faz parte dos Orelha Negra e da Banda do Mar, tocando ainda ao vivo com artistas como Slow J e Mallu Magalhães.

Nas paredes estão também pistas de uma carreira a solo iniciada recentemente: “Isto foi o alinhamento no Lux”, diz-nos, apontando para uma setlist do concerto de apresentação do seu primeiro disco O Amor Encontra-te no Fim em 2019, precisamente na sala a que esta quinta-feira (17 de fevereiro) regressa para apresentar o álbum Series Vol 1 – “Madlib”.

A carreira, porém, já vai longa e há relíquias mais antigas. “Isto foi uma letra do Sam [The Kid] para uma música dos 5-30, a ‘Pitas Querem Guito’, escreveu-a antes de gravarmos”, diz-nos, enquanto vai mostrando mais artefactos históricos, como “um alinhamento do Sam The Kid de um concerto que deu para aí quando saiu o Pratica(mente)“, uma foto em criança com o guitarrista Zé Pedro ou o “alinhamento do primeiro concerto de sempre da Banda do Mar, em Porto Alegre”.

Entre pratos e tarolas, guitarras (toca pouco, mas precisa de as ter por perto para os trabalhos musicais), teclados que parecem infindáveis e cartazes dos Beatles nas paredes, Fred vai apontando para outras coisas. Aqui, um alinhamento de um concerto de Slow J (em que esteve, como habitual, na bateria). Ali apontamentos escritos por Sam the Kid sobre o primeiro disco de Fred (“esteve a tirar notas enquanto o ouvia em primeira mão, ouviu tudo, tudo, tudo, todas as músicas que tinha”). Acolá uma prenda de Jorge Palma, “deu-me no outro dia”, com uma foto do cantor e uma mensagem assinada: “Keep on, abraço”.

Nas paredes também há cartazes de concertos de Mallu Magalhães, feitos manualmente pela própria cantora e só posteriormente digitalizados, uma fotografia de um concerto dos Orelha Negra com orquestra no festival Sudoeste e fotografias: ao lado do ex-companheiro de banda Branko, com o músico Francis Dale, com o rapper Beware Jack, com tantos mais. A imagem mais emotiva, porém, será uma das mais antigas. Fred aponta para um retrato e diz-nos: “Isto sou eu com o meu pai e o Zé Pedro. Neste dia estavam a gravar o single da ‘Minha Casinha’.”