Honestamente, estive muito perto do Manchester City (…) Sir Alex Ferguson foi a chave e fez a diferença nesse momento. Mas não posso ser leal se não disser que o Manchester City esteve muito perto. Foi uma decisão consciente e não me arrependo. Foi uma boa decisão.”

Cristiano Ronaldo confirma que esteve quase a assinar pelo Manchester City no verão de 2021 e que só a intervenção de Alex Ferguson motivou o regresso a Old Trafford na sequência da saída da Juventus. O antigo treinador escocês voltará a ser mencionado ao longo da entrevista e fica claro que, mesmo hoje em dia, a opinião de Ferguson pode provocar uma mudança de opinião do próprio jogador.

Quando assinei pensei que tudo tinha mudado, tinham passado 13 anos desde que tinha saído. Pensei que tudo seria diferente, a tecnologia, as infraestruturas… Fiquei surpreendido de forma negativa. Vi que estava tudo na mesma. Parece que o clube parou no tempo. Sabia que o Manchester United não era o mesmo mas não sabia que a diferença era tão grande.”

José Mourinho já o tinha dito, Zlatan Ibrahimovic também, chegou a vez de Cristiano Ronaldo. A ideia de que o Manchester United é um clube envelhecido já não é nova e o capitão da Seleção Nacional não poupou as palavras na hora de explicar o quão atrasados os ingleses estão em relação aos outros grandes clubes europeus. Ronaldo passou pelo Real Madrid, passou pela Juventus e voltou aos red devils à espera das mesmas condições. Em Old Trafford, porém, algo estagnou.

Como é que um clube como o Manchester United, depois de despedir Solskjaer, traz um diretor desportivo como o Ralf Rangnick para treinador? Nem sequer é treinador e isso foi algo que me surpreendeu. Foi uma decisão ridícula, tenho de ser honesto. Como é que não és treinador e treinas o Manchester United? Não foi a decisão certa para chegar ao sucesso. Ninguém tinha ouvido falar do Ralf Rangnick, ninguém sabia quem ele era.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.