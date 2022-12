Conhecem meio mundo. “Desse meio mundo, a única pessoa que realmente não conheço é o professor Cavaco Silva, que nunca veio cá”, conta Fernando. Natural do Barreiro, começou a trabalhar no Café de São Bento em 1988, há 34 anos. O histórico de Lisboa era ainda uma criança — abrira portas há apenas seis anos, em 1982. Estamos com os cinco funcionários mais antigos do café de São Bento — cujas restantes identidades revelamos mais à frente — a propósito de duas ocasiões: o 40.º aniversário e um novo dono.

As quatro décadas de existência que celebra este ano vieram com mudanças que prometem manter a essência deste clássico. Com a cidade, agora referência no roteiro europeu, a transformar-se a passo acelerado, nesta cápsula do tempo, que hoje ocupa o prédio inteiro no número 212, mantêm-se as luzes baixas, a alcatifa encarnada, a porta com campainha, os uniformes com colete em xadrez, o famoso bife à São Bento. As pessoas.

▲ Miguel Garcia, o novo proprietário do Café de São Bento, desde fevereiro de 2022. TOMÁS SILVA/OBSERVADOR

