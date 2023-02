Uma lesão, duas operações e um sonho adiado. Apesar de tudo, tem dois metros e é ambição da cabeça aos pés. O desejo de jogar na NBA levou André Cruz a voar até ao basquetebol dos EUA, onde no primeiro treino que fez na Universidade de Incarnate Word partiu um dedo. Fez uma primeira cirurgia que não correu bem e que o obrigou a uma nova intervenção médica. No final do processo de recuperação que durou três meses e no qual foi a sua própria companhia, o dedo estava recuperado, mas a felicidade estava à distância que separa o território norte-americano e o conforto de casa. Para recuperar a saúde mental e voltar a ter boas sensações com a bola de basquetebol nas mãos, regressou a Portugal e assinou com o Sporting.

Aos 20 anos, o extremo tem sido um aposta sólida dos leões e vai reafirmando progressivamente o estatuto que adquiriu no Europeu de Sub-20 (Divisão A) que o consagrou como um dos maiores talentos do basquetebol português ao lado de Rúben Prey (apontado por muitos analistas como o próximo português a entrar na NBA apesar de ter apenas 17 anos). Incarnate Word, equipa da Divisão 1 da NCAA, o campeonato universitário dos EUA, foi a segunda experiência internacional de André Cruz que já tinha estado em Wyoming, onde o plano para o qual mais vezes era convidado passava por ir à caça.

No Sporting, ganhou a Taça Hugo dos Santos após derrotar na final a Ovarense e já pensa na conquista da Liga. André Cruz diz mesmo que os leões são, de momento, a equipa em melhor forma em Portugal.

