A vida é demasiado curta para uma carreira aborrecida

Sem nunca esquecer o sentido de responsabilidade que o trabalho exige, na L’Oréal todos são encorajados a fundir a sua marca pessoal com a marca corporativa. Como refere o Brand Activation Director, colaboradores com uma marca pessoal rica e diversa, especialmente numa indústria tão ligada à cultura e à tendência como é a da beleza, são uma mais-valia e um ativo real que permite humanizar a marca.

“A L’Oréal tem uma forma de olhar para as pessoas que vai além do job description e sempre reconheceu que as melhores ideias surgem de equipas com experiências e visões diferentes.” – André Calado, Brand Activation Director da L’Oréal Professional Products

Ser o CEO do seu próprio projeto

Um dos aspetos mais diferenciadores da experiência profissional na empresa é o nível de autonomia dado às equipas. Apesar de ser uma multinacional, onde tudo se move a um ritmo intenso e é preciso haver coordenação constante, a L’Oréal consegue facilmente alinhar a agilidade necessária aos projetos com a autonomia de cada colaborador.

“O L’Oréal Groupe tem uma estrutura que, na prática, descentraliza muito a tomada de decisão. Quando geres uma marca ou um projeto de ativação, tens um grau de autonomia que surpreende quem vem de fora. Defines estratégia, geres orçamento, estabeleces parcerias, és realmente responsável pelo resultado e incentivado a ser proativo, não apenas executor de uma diretiva. Obviamente há alinhamento com objetivos ibéricos e globais, posicionamento de marca e guidelines mas há um espaço enorme para que cada mercado, cada equipa e cada pessoa traga o seu ponto de vista. Essa é, aliás, uma das razões pelas quais a L’Oréal é tão forte em mercados tão diferentes entre si – Think Global, Act Local”, conta o responsável pela ativação de marcas na Divisão de Produtos Peofissionais.

A par da liberdade para serem os “seus próprios CEOs”, os colaboradores também beneficiam de uma cultura que valoriza o “direito ao erro”, onde o espírito de iniciativa é mais valorizado do que as hierarquias tradicionais. Mas André Calado explica que “O “direito ao erro” não significa ausência de responsabilidade. Significa que o erro é visto como parte do processo de aprendizagem, não como um fim de percurso. Isso cria um ambiente onde as pessoas têm coragem de propor coisas novas, de arriscar em formatos ou abordagens que ainda não estão validados, independentemente da hierarquia que ocupam. Sem esse espaço, a inovação é impossível”.

O fim da rotina corporativa

Outro elemento central da cultura da empresa é a mobilidade interna. No Grupo L’Oréal não existe estagnação. Através da mobilidade funcional e internacional, os colaboradores são incentivados a mudar de desafio com regularidade. O objetivo é que possam ter a oportunidade de abraçar novas experiências de forma a garantir uma aprendizagem contínua.

“A mobilidade é provavelmente o maior diferenciador da experiência L’Oréal Groupe. Em 11 anos tive a oportunidade de desempenhar 6 funções distintas, desde marketing, comércio a novos negócios. A L’Oréal acredita que o progresso e evolução dos seus colaboradores está na aprendizagem de novas competências, para que se possam tornar um perfil mais completo, mesmo que para isso a companhia esteja sujeita a uma maior mudança de estruturas. A prioridade é o colaborador para que se mantenha curioso, motivado. E a mobilidade internacional acrescenta ainda outra dimensão: percebes que os desafios de negócio são universais, mas as soluções (e a forma de trabalhar) são profundamente locais. Essa inteligência cultural é impossível de adquirir de outra forma”, explica André Calado.

No meu percurso, cada mudança de função foi um reinício intencional que me trouxe mais perspetiva, mais ferramentas e mais confiança.” – André Calado, Brand Activation Director da L’Oréal Professional Products

Desconstruir estereótipos: o setor da beleza também é dos homens

No mercado de trabalho ainda existe a ideia de que a beleza é uma área exclusivamente feminina, o que não podia estar mais longe da verdade. Na L’Oréal, explica André Calado, cruzam-se áreas tão diversas como tecnologia, sustentabilidade, ciência, logística, marketing digital e finanças, num contexto global que exige competências altamente especializadas.

“A L’Oréal é uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, opera em mais de 150 países, investe centenas de milhões em I&D, está presente em todas as categorias de beleza e em todos os canais de distribuição. Quando olhas para os números e para a complexidade de ativar uma marca desde B2B a B2C com canais completamente distintos e com consumidores opostos nos hábitos de consumo, rapidamente percebes que este é um setor de altíssima exigência intelectual e estratégica. E foi isso que me atraiu”, conta.

“A beleza é o contexto, não a limitação. E é um contexto que está na intersecção de tudo o que é mais dinâmico no mundo atual: cultura, tecnologia, sustentabilidade, saúde. Quem quiser um desafio de verdade, vai encontrá-lo aqui.” – André Calado, Brand Activation Director da L’Oréal Professional Products

Beauty Tech: a nova fronteira

A transformação tecnológica da indústria é outro dos fatores que contribuem para tornar o setor da beleza mais dinâmico. Hoje, a IA e a análise de dados estão a redefinir a forma como os consumidores escolhem produtos e como os profissionais de beleza trabalham, impactando diretamente os desafios e o tipo de trabalho desenvolvido pelos colaboradores da L’Oréal.

Para André Calado, “estamos a falar de personalização em escala real: usar inteligência artificial para recomendar produtos ou rotinas com uma precisão que até há pouco era impossível – como a câmara de diagnóstico capilar KScan de Kérastase – até plataformas digitais que mudam completamente a relação entre profissionais e os seus clientes. Na minha área, a ativação de marcas transformou-se radicalmente: hoje é impossível trabalhar sem uma literacia digital profunda, sem entender criadores de conteúdo como parceiros estratégicos, sem saber ler dados em tempo real e ajustar campanhas com essa agilidade. O ritmo de mudança é exigente, mas é também o que torna isto tão estimulante”.

A beleza que faz avançar o mundo

Apesar da forte componente tecnológica e comercial, o propósito da empresa continua a centrar-se numa missão mais ampla: criar impacto real na comunidade. Através da integração da sustentabilidade, da inovação científica e da responsabilidade corporativa no dia a dia de todas as funções, a L’Oréal consegue ser, mais do que uma empresa com foco no negócio, um local onde o impacto positivo se faz sentir.

“No caso da divisão de Produtos Profissionais, sendo líderes de mercado, temos a responsabilidade de proporcionar aos profissionais de cabeleireiro – que são, muitas vezes, figuras centrais nas suas comunidades, já que constroem confiança e tocam literalmente na autoestima das pessoas todos os dias – as melhores ferramentas e os melhores produtos para satisfazer as necessidades dos seus clientes. Por isso, decidimos cuidar de quem cuida através do nosso programa Head Up de L’Oréal Professionnel (programa global de saúde mental dedicado exclusivamente aos cabeleireiros)”, refere André Calado.

“Quando ativamos uma marca, estamos a dar ferramentas e voz a esses profissionais. Isso tem impacto humano real.” – André Calado, Brand Activation Director da L’Oréal Professional Products

Ao mesmo tempo, temas como a sustentabilidade fazem parte do trabalho que é desenvolvido diariamente. As medidas pensadas e materializadas pela L’Oréal, como fórmulas mais responsáveis ou embalagens recarregáveis, não são meramente narrativas de comunicação, mas sim compromissos operacionais, assumidos, medidos e reportados todos os dias.

Se a ideia de uma carreira previsível já não faz sentido para uma nova geração de profissionais, então o caminho a seguir deve passar por procurar ambientes onde seja possível evoluir constantemente, experimentar novas funções e transformar interesses pessoais em valor profissional.

Na L’Oréal, essa visão traduz-se numa cultura que incentiva a autonomia, a mobilidade e o espírito empreendedor dentro da própria organização. Seja em que área for, a empresa procura pessoas diversas, curiosas, com vontade de aprender e que queiram construir um futuro dinâmico: porque a vida é demasiado curta para uma carreira aborrecida. Descobre as oportunidades em aberto na L’Oréal e vive no trabalho a mesma energia que encontras na tua vida pessoal.