A vida em Lisboa de Soledad e Maria Álvarez, as filhas de Purificación Garcia

Qual é a vossa relação com Lisboa?

Soledad Álvarez Garcia: Em 2004 vim para estudar. Estive na Universidade Católica de Lisboa, em Erasmus, por quatro meses e gostei muito, muito, muito. Encantei-me, fiquei apaixonada por Lisboa e Portugal. A cidade é um espetáculo de contrastes, tem história, o idioma português é uma maravilha. E depois os arredores, as praias, a costa de Portugal que são preciosas. E Maria, a minha irmã mais velha, estava a viver há 15 anos em Londres e, justamente com a saída do Brexit, decidiu mudar-se para Lisboa, há 5 anos. Costumo vir a Lisboa a cada dois ou três meses.

Maria Álvarez Garcia: A qualidade de vida é incrível. Posso caminhar para todos os lugares, tenho tudo por perto. O meu estúdio de pilates e o meu escritório são muito próximos. E o facto de em 15 minutos estar na praia ou nas montanhas é algo raro nas cidades. Sou de Barcelona, e para mim Lisboa é a cidade mais parecida com Barcelona em toda a Europa. Adoro como as pessoas são acolhedoras com o expatriados que vêm para cá. E também está a atrair profissionais qualificados de todas as áreas. Há muitos artistas, investidores, empresas startups. A comunidade internacional de profissionais altamente qualificados está a crescer e desenvolver novos negócios, e este é outro motivo para gostar de viver cá.

Como é um dia nas vossas vidas em Lisboa?

SAG: Vou muito para a Costa de Caparica, porque a minha irmã gosta muito. Depois, há muitos fins de semana em que vamos à Comporta. Ficamos num hotel muito pequenino, muito bonito. Vamos para lá descansar e adoro, é uma maravilha. As praias aqui são incríveis. E depois a cidade, o centro de Lisboa. Faço desporto, jogging ou yoga, depois vamos às compras pelo centro, e por fim ficamos muito aqui em casa tranquilos em família.

MAG: Aos sábados tomo sempre o pequeno-almoço na Fábrica. Adoro ir ao mercado do Príncipe Real, onde podemos comprar flores lindas e a qualidade dos produtos é incrível. Os vegetais e o pão são ótimos. Depois vou treinar no Core Collective ou no Amplify, adoro os ginásios cá. Provavelmente o Club 7 é dos ginásios mais bonitos que já vi. É um privilégio trabalhar no meio do parque. Sinto-me no meu lugar feliz, tenho muitos amigos portugueses, expatriados, Lisboa é o meu lar.

SAR: E não sei se os portugueses já se deram conta, mas Lisboa está muito na moda!

Têm restaurantes preferidos nas redondezas?

SAG: Quando fiz Erasmus gostava muito de ir a um restaurante perto do Lux, o Bica do Sapato. Íamos muito ao sushi. Soube que vai reabrir, quero voltar lá. Lisboa está muito na moda, há muitas pessoas cool a vir. É como Barcelona, é uma cidade que, no final, o estrangeiro traz coisas novas também, e acho importante.

MAG: Costumo ficar perto da Praça das Flores, e adoro o Magnolia e o Bar Alimentar. Às vezes vou ao bar do JNcQuoi, no andar de baixo, para comer sozinha, onde há sempre pessoas muito interessantes. Também gosto muito do Da Noi e do Sem. Há muitos restaurantes e cafés que são incríveis. Tenho a tendência de comer simples, adoro peixe e aos fins de semana vou à Caparica e só como peixe grelhado. Também adoro Bacalhau à Brás. Há muitas opções em Portugal, principalmente comida fresca, e a qualidade da comida é parecida com a de Barcelona.