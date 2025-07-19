Ajuste de contas com o chatismo e um "prove que vale mais" que pesa nas costas de Mariana Leitão. Rui Rocha sai sem deixar nada por dizer

Rui Rocha esteve calado desde o dia em que saiu, mal se justificou após a demissão e aproveitou o peso que agora lhe sai dos ombros para, no discurso final como líder da IL, não deixar nada por dizer. Jurou que nunca foi moderado (e que arriscou), que tomou a decisão de sair sozinho e não empurrado por “vozes relevantes”, deixou uma enxurrada de recados internos e uma pressão gigante para quem se segue: “prove” que o partido vale mais do que os resultados que tem tido.

É um dos maiores dilemas e enigmas da IL e já levou à saída de pelo menos dois presidentes: os liberais prometem muito, ambicionam mais, sonham influenciar e acabam sempre com resultados que ficam aquém das expectativas. Feita a avaliação, Rui Rocha assumiu que falhou os resultados estabelecidos pelo partido, pelo próprio e decidiu dar um “passo ao lado”, crente de que é preciso tirar a dúvida: o teto dos 5% é do partido ou do presidente?

Aos olhos do liberal que agora abandona o mais alto cargo do partido, só há “uma maneira” de saber: “O presidente dar um passo ao lado e permitir que o partido prove que vale muito mais do que esses 5%.” Na passagem de testemunho, que entrega à sua até agora vice-presidente, coloca o patamar mais elevado — e aumenta a pressão aos muitos que seguem da sua direção para a seguinte.

Rui Rocha aproveitou a oportunidade para deixar tudo em pratos limpos, desde logo no que à decisão de se demitir diz respeito. Não esquece as “vozes relevantes” que falaram sobre os resultados eleitorais, enquanto assegura que essas vozes foram “absolutamente irrelevantes” para a decisão final. Entre esses liberais está certamente João Cotrim Figueiredo, que no rescaldo das legislativas considerou o resultado “mau” e assumiu que a liderança poderia estar em causa, mas Bernardo Blanco também chegou a criticar a colagem da IL à AD durante a campanha eleitoral.