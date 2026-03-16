Durante muito tempo, a ideia de carreira parecia seguir um caminho previsível: estudar, escolher uma profissão e trabalhar nessa área durante décadas. Hoje, essa lógica está a mudar rapidamente. A transformação da economia, a digitalização e a inteligência artificial estão a alterar o perfil das profissões mais procuradas e cada vez mais adultos voltam a estudar para acompanhar essa mudança.

Se há profissões que quase se tornaram obsoletas, também há vários setores em Portugal a enfrentar escassez de trabalhadores qualificados – e é aí que residem as melhores oportunidades. Áreas como a saúde, turismo, energia, marketing, energias renováveis, serviços administrativos ou tecnologias de informação sofrem com a falta de profissionais qualificados. O segredo está no facto de essa qualificação estar à distância de um curso. A Master D disponibiliza essa formação, com centros formativos em várias cidades do país, como Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e Faro.

O setor da saúde e do apoio social é um dos casos mais paradigmáticos. Com a população portuguesa cada vez mais envelhecida, cresce a procura por auxiliares de saúde, cuidadores e profissionais de apoio domiciliário. Trabalhadores essenciais no funcionamento de hospitais, clínicas, lares e serviços de cuidados continuados, e cuja necessidade deverá aumentar nas próximas décadas. Outro exemplo é o setor do turismo, um dos motores da economia portuguesa, que continua a gerar emprego. Restaurantes, hotéis e unidades turísticas mantêm uma procura constante por profissionais como cozinheiros, rececionistas de hotel, empregados de mesa ou técnicos de turismo, sobretudo em regiões com forte atividade turística como Lisboa, Porto, Algarve ou Madeira. É com isso em vista que o centro de formação profissional Master D oferece cursos com saídas profissionais ajustadas à procura do mercado. Sempre com os olhos postos não só no presente como no futuro.

Também na área técnica as empresas enfrentam dificuldades em recrutar trabalhadores qualificados. Mecânica automóvel, manutenção industrial ou reparação de equipamento médico e hospitalar são áreas indispensáveis para o funcionamento de infraestruturas e equipamentos — e continuam entre as mais procuradas no mercado, prevendo-se que assim continuem nos próximos anos. Mas exigem formação qualificada que pode ser encontrada na Master D.

E a procura não fica por aqui. A estas áreas mais tradicionais juntam‑se novas oportunidades associadas à transição energética e à digitalização da economia. A formação em energias renováveis ou informática, que pode ser obtida na Master D, contribui para a qualificação necessária para as profissões que deverão ganhar peso nos próximos anos, à medida que empresas e instituições investem em soluções tecnológicas e sustentáveis.

É por isso que, perante este cenário, a formação profissional especializada assume um papel cada vez mais relevante. Para muitos adultos entre os 20 e os 50 anos, voltar a estudar tornou‑se uma forma de atualizar competências, melhorar a empregabilidade ou iniciar uma nova carreira como contam alguns dos formandos da Master D.

Num contexto de mudança tecnológica acelerada, a capacidade de adquirir novas competências e adaptar‑se a novas funções pode fazer a diferença entre estagnação e oportunidade, sendo a aprendizagem ao longo da vida cada vez mais determinante no sucesso profissional. Mais do que uma tendência, a formação contínua afirma‑se como uma necessidade — e para muitos profissionais pode representar a porta de entrada para novas oportunidades de carreira. Sempre com os olhos no futuro. E pela mão da Master D.