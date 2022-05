Baixa menstrual, licença para o último mês de gravidez e fim dos dias de reflexão antes da IVG: Portugal pode replicar medidas espanholas?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em Portugal, a proposta caiu de forma tão rápida quanto apareceu no espaço público: a ideia era passar a penalizar, na avaliação, os médicos de família cujas utentes tivessem interrompido voluntariamente uma gravidez ou tivessem doenças sexualmente transmissíveis. Nos EUA, poderá estar para breve a possível anulação de uma lei com 50 anos e o consequente regresso do poder de cada estado para decidir que regras são aplicáveis ao aborto. Ao mesmo tempo, Espanha quer criar uma nova lei que inclui várias medidas ligadas à saúde menstrual e reprodutiva da mulher. Entre elas destacam-se uma baixa para as mulheres com menstruações “incapacitantes”, uma licença remunerada a partir da 36.ª semana de gravidez até ao parto e a possibilidade de as mulheres a partir dos 16 anos poderem realizar interrupções voluntárias da gravidez (IVG) sem precisarem de autorização por parte dos pais ou tutores.

Este projeto de lei, intitulado “Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Garantía de la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (“Lei Orgânica para a Proteção dos Direitos Sexuais e Reprodutivos e a Garantia da Interrupção Voluntária da Gravidez”, numa tradução livre), e cujas medidas foram dadas a conhecer pelo jornal espanhol El País, ainda poderá vir a ser sujeito a alterações até terça-feira, quando irá decorrer a reunião de Conselho de Ministros do governo espanhol. Ou seja, não se sabe ao certo quantas destas medidas serão mantidas na redação final deste diploma, que, mesmo tendo luz verde na próxima semana, ainda tem um longo caminho pela frente até entrar em vigor.

O Observador falou com especialistas e com os partidos com assento parlamentar sobre algumas destas medidas, para perceber se — numa altura em que se recolhem assinaturas para promover a Estratégia Nacional de Combate à̀ Endometriose e Adenomiose — as propostas espanholas podem levar a alterações na legislação em Portugal.

De todos os partidos, só o Partido das Pessoas, dos Animais e da Natureza (PAN) e o Livre falaram sobre esta temática, sendo que fonte do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda abordaram apenas a questão da endometriose. O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Igualdade e das Migrações não responderam às questões enviadas pelo Observador sobre este tema, nomeadamente sobre se o Governo tenciona implementar medidas para promover a saúde menstrual e reprodutiva da mulher.

Mas, então, que medidas estão a ser equacionadas em Espanha e de que forma partidos políticos e especialistas de saúde olham para cada uma delas?

Baixa por “menstruação incapacitante”

As primeiras notícias do El País relativamente a esta nova legislação espanhola apontavam para uma baixa de três dias, que poderia ir até aos cinco, sob “supervisão médica”, para quem tiver “menstruação incapacitante”, que inclui sintomas como dores intensas, cãibras, cólicas, náuseas, tonturas e vómitos.

Esta sexta-feira, contudo, o jornal espanhol fazia saber que o governo deixou cair o limite temporal desta baixa. “Vamos reconhecer legalmente o direito das mulheres com menstruações dolorosas a uma incapacidade temporária especial que será paga pelo Estado desde o primeiro dia”, lê-se no tweet da ministra da Igualdade de Espanha, Irene Montero. “Estamos a fazer progressos para que já não seja normal ir trabalhar com dor e para acabar com o estigma, a vergonha e o silêncio em torno da menstruação. Estamos a fazer progressos em termos de direitos.”

Se esta medida entrar em vigor, Espanha tornar-se-á o primeiro país da Europa a prever uma licença menstrual. Uma medida que não é, porém, uma novidade a nível mundial. No Japão está prevista desde 1947 e na Coreia do Sul desde 1953. Desde 2003 que a legislação da Indonésia prevê dois dias de licença para mulheres durante a menstruação. Em Taiwan, por exemplo, a legislação refere um dia e no máximo três por ano. Já na Zâmbia, as mulheres têm direito a um dia por mês, intitulado o “Dia da Mãe”, independentemente de as funcionárias terem ou não filhos.

À luz do que se está a passar no país vizinho, o PAN avançou, esta sexta-feira, com uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2002 que prevê a tomada das “diligências necessárias” por parte do Governo para “prever a possibilidade de atribuição de uma licença”, que pode ir até aos três dias por mês, para as mulheres com “dores graves incapacitantes” durante a menstruação.

“A trabalhadora prova o facto invocado para a licença, a prestar em prazo razoável, por meio de declaração de estabelecimento hospitalar, ou centro de saúde ou ainda por atestado médico”, lê-se ainda no documento apresentado pelo partido liderado por Inês Sousa Real. “Não faz sentido que uma mulher tenha de se socorrer de uma baixa médica por outras razões”, considerou a líder do PAN ao Observador, na véspera da entrega desta proposta de aditamento.

Relativamente a esta temática, o Livre propõe “um inquérito ao impacto da saúde menstrual na vida das mulheres em Portugal” para conhecer melhor “a realidade” e para se tentar perceber “de que universo estamos a falar”.

“Uma vez feita essa análise, conheceremos melhor esta realidade e teremos mais capacidade para fazer mudanças na lei, caso sejam necessárias. Aí convém analisar de que mudanças estamos a falar”, sublinha Rui Tavares ao Observador, referindo a possibilidade de “usar Espanha como teste”, para perceber como serão implementadas estas medidas, “ao mesmo tempo que se faz o inquérito”.