"Abominável". Supremo dos EUA pondera revogar lei do aborto que tem 50 anos. O que está em causa?

Em novembro de 2018, na decisão que assinou, o juiz Carlton W. Reeves (apontado para o Tribunal Federal, em Jackson, a capital do Mississipi, por Barack Obama) afirmava que a lei desconsiderava o 14º aditamento à Constituição norte-americana, em que se consagra o direito à decisão sobre a vida privada dos cidadãos — um conceito que, 40 anos antes, para Blackmun, enquadrava também o direito ao aborto. Na decisão de 2018, Reeves desafiava o Supremo a pronunciar-se. “O estado optou por aprovar uma lei que sabia ser inconstitucional para endossar uma campanha de décadas, alimentada por grupos de interesse nacional, para pedir ao Supremo que revogasse o ‘Roe v. Wade’”. “Este tribunal segue a Constituição dos EUA e os comandos do Supremo e não os cálculos falsos da legislatura do Mississipi”, afirmava o juiz, deixando mesmo algumas palavras sobre as alterações recentes na composição do Supremo Tribunal.

Antes de chegar ao Supremo, o caso foi ainda apreciado por um tribunal de recurso em New Orleans. E logo aqui começaram as divisões: dois dos três juízes concordaram com a primeira instância, um terceiro votou contra: “Não há nada na Constituição que fale no direito ao aborto”, escreveu este juiz, apresentando um argumento seguido por aqueles que defendem a revogação da decisão “Roe v. Wade”.

Em dezembro de 2021, o representante do estado do Mississipi apresentava os seus argumentos ao Supremo, que terá de tomar uma decisão nos próximos dois meses. O projeto dessa decisão foi agora divulgado pelo Politico, a seis meses das eleições intercalares nos Estados Unidos. A fuga de informação vai ser investigada por ordem do próprio tribunal.

O que é o caso “Roe v. Wade”?

Jane Roe foi o pseudónimo que Norma McCorvey usou para apresentar queixa num tribunal do Texas contra as leis antiaborto então em vigor. Filha de uma mãe solteira com problemas de alcoolismo, Roe passou parte da adolescência num reformatório. Aos 16 anos, em 1963, casou e engravidou, mas divorciou-se depois de a criança nascer. Em 1967, teve um segundo filho, que entregou para adoção, e, na terceira gravidez, manifestou a intenção de realizar um aborto. Mas a lei só o permitia caso a gravidez representasse algum risco para a sua própria saúde.

Foi então que McCorvey recorreu às advogadas Linda Coffee e Sarah Weddington, que já se dedicavam a casos do mesmo género e que, em 1970, formalizaram uma queixa contra o então procurador distrital de Dallas, Henry Wade, por causa das leis anti-aborto em vigor no Texas. O caso não se resolveu a tempo de Roe poder abortar e McCorvey acabou por ter o terceiro filho, uma menina, que também daria para adoção.

Na alegação do caso em que pretendiam garantir o direito de McCorvey a realizar um aborto, as advogadas diziam que “Roe” tinha sido violada. A decisão de primeira instância deu logo razão a “Roe”, mas, na prática, a lei do estado do Texas não foi revogada. O caso acabou por chegar ao Supremo Tribunal de Justiça norte-americano em 1973 e acabaria por fazer história ao fixar jurisprudência sobre esta matéria, conferindo às mulheres a liberdade para decidir abortar até cerca das 23 semanas e proibindo os estados de legislar de forma contrária. Seria a primeira despenalização do aborto para os 50 estados do país.

Segundo o juiz Harry Blackmum, que assinou a decisão final, a maior parte das leis antiaborto norte-americanas violavam o “direito constitucional à privacidade”, integrado no conceito de liberdade previsto no 14.º aditamento à Constituição norte-americana. Todas as leis estaduais e federais que contrariavam o aborto tiveram que ser revogadas, depois de uma decisão aprovada com sete votos a favor e dois contra. Esta acabaria por ser considerada a decisão mais controversa do Supremo, como os acontecimentos mais recentes mostram.

A história de vida de “Roe”, cujo nome verdadeiro foi entretanto descoberto, provocou muitas polémicas. Em 1987, aliás, acabaria mesmo por vir a público a informação de que, afinal, não teria havido qualquer violação na origem da sua terceira gravidez. A sua vida foi alvo de várias reportagens, livros e documentários. “Roe” ainda viveu com uma mulher, fez voluntariado numa clínica de abortos e tornou-se uma ativista pelo direito ao aborto. Mais tarde, em 1995, acabaria por converter-se e lutar ao lado dos movimentos pró-vida. Mais tarde, acabaria por afirmar num documentário que o fez por motivações financeiras.

Ainda em 1992, o Supremo Tribunal voltava a pronunciar-se sobre o tema do aborto depois de uma queixa do Planned Parenthood Southeastern Pennsylvania contra o governador do estado da Pensilvânia, Robert P. Casey. Também aqui, três anos antes, tinha sido aprovada uma lei que exigia o consentimento informado para o aborto (no caso dos menores, por parte dos pais; no caso de uma mulher casada, pelo marido), assim como um período de espera de 24 horas antes do procedimento. O Supremo acabaria a recordar mais uma vez o caso de “Roe”, reforçando-o.

O que defende o rascunho de decisão assinado pelo juiz Samuel Alito e enviado aos colegas do Supremo?

Ao longo de 98 páginas (31 de anexos) e 118 notas de rodapé, segundo a versão divulgada pelo Politico, um dos argumentos do juiz Samuel Alito Jr. é precisamente o que já tem sido invocado por outros juízes: o caso “Roe v. Wade” deve ser revogado porque a “Constituição não faz referência ao aborto, e tal direito não é implicitamente protegido por qualquer disposição constitucional”.

“O caso ‘Roe’ estava flagrantemente errado desde o início. O raciocínio foi fraco e a decisão teve consequências danosas. E, longe de trazer um acordo nacional para a questão do aborto, ‘Roe’ e ‘Casey’ inflamaram o debate e aprofundaram a divisão. É hora de prestar atenção à Constituição e devolver a questão do aborto aos representantes eleitos do povo”, escreve Alito, defendendo que devem ser os estados a decidir sobre esta matéria.