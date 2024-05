Barão das criptomoedas. William Hill geria no centro de Lisboa uma app que permitia a oligarcas russos escaparem a sanções do Ocidente

Além da polícia portuguesa, também a polícia islandesa colaborou na investigação para que “os servidores web e o domínio de Samourai (https://samourai.io/) fossem apreendidos”, revela a acusação. Tal como aconteceu com o site, a app até então disponível na Google Play Store também foi desativada nos últimos dias.

A vida do norte-americano desde que chegou a Lisboa

Há muito que William Hill morava na Europa. Na acusação da Procuradoria do Sul de Nova Iorque, o procurador Damian Williams explica mesmo que o acusado estava neste continente nos momentos mais relevantes do esquema montado.

A mudança para Portugal, para um apartamento no centro histórico de Lisboa, deu-se no verão do ano passado. As autoridades acreditam que trouxe a família à procura de uma qualidade de vida que tem atraído muitos estrangeiros: um país seguro e com características que apreciava.

O dia a dia era perfeitamente normal, se se tiver em conta que via a Samourai como a sua atividade profissional, que desenvolvia a partir de casa. Mas saía regularmente.

“Tinha os seus equipamentos, tinha o seu material, tinha tudo o que necessitava em sua casa. Portanto, fazia uma vida perfeitamente normal”, conta uma fonte conhecedora da investigação, acrescentando que para gerir a Samourai não necessitava de muito espaço em casa: “Há ferramentas que, sim, precisam de espaço, porque precisam de capacidade de computação ou precisam de ter servidores com muita capacidade. E aí é preciso ter algumas especificidades, como refrigeração, mas não é o caso”.

Foi seguido por inspetores da PJ 24 horas por dia

Durante meses, a Judiciária seguiu os passos do norte-americano para saber sempre onde estava. As informações trocadas constantemente com a congénere norte-americana mostravam que a sua relevância no suposto esquema de lavagem de dinheiro era grande e era importante garantir que não sairia do país — até pela facilidade que tem de circular pelo espaço europeu, por ser casado com uma cidadã da União Europeia.

Uma fonte da Judiciária explica mesmo que foi, por isso, feita uma monitorização, com inspetores no terreno, desde o momento em que o FBI pediu colaboração.