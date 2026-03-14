Batalhas perdidas e pecados dos Óscares: 11 vezes em que a Academia falhou

Olha-se por um lado, olha-se pelo outro, e o número não muda. Quando muito, pode aumentar, com um olhar mais prolongado. Acusada de ceder a pressões políticas, comerciais ou, apenas, vistas curtas a Academia atribui os prémios mais populares e polémicos do cinema. Entre as vítimas, estão alguns dos maiores nomes de sempre.

Há algo de podre no reino de Hollywood

1999 e “A Paixão de Shakespeare”

Quer primeiro a boa notícia ou as más? Vários estudos indicam que a maior parte das pessoas prefere começar pelas más. Por exemplo, que num ano em que se esperava a consagração de Steven Spielberg pelo épico O Resgate do Soldado Ryan (primeiros 27 minutos com bilhete direto para o Olimpo do Cinema) ou que teria sido apreciada uma vitória do bem regressado Terrence Malick A Barreira Invisível (favorito de Scorsese e de todos os fãs de Dias do Paraíso), ambos sobre a Segunda Guerra Mundial, pejados de grandes atores, e abordagens tão originais como eficazes a mostrar o horror da guerra, a Academia coroou uma comédia romântica bem esgalhada, espirituosa, sabor único: água com açúcar.

Não se lembra do nome? Não se preocupe. De novo, está com a maioria. A mesma que, com grande probabilidade, recordará a interpretação sublime de Cate Blanchett no papel de Isabel I, “a rainha virgem”, em Elizabeth, com que varreu os prémios para melhor atriz que antecedem os óscares, mas também do papel da vencedora, Gwyneth Paltrow, quando ouviu o seu nome e improvisou um agradecimento emocionado e ininteligível. Sendo justos, foi comovente. Também a protagonista do filme da noite estava incrédula com a vitória.