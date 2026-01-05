Bênção de Montenegro provocou tiro ao alvo chamado Mendes

Gouveia e Melo acusa Montenegro de inclinar eleição favor de Mendes

Henrique Gouveia e Melo continua a apostar em ser o anti-Mendes — mais até do que o anti-Marcelo que se antecipava há meses — sem se preocupar com as relações futuras entre Belém e São Bento. E amigo do seu inimigo, seu inimigo é. O candidato apoiado pelo PSD arrancou a campanha ao lado de Luís Montenegro e o almirante (que preferiu um arranque ao lado de Rui Rui — kriptonite do atual primeiro-ministro) deixou a resposta para esta segunda-feira. E com dureza.

Gouveia e Melo diz que ouviu com “desagrado” as declarações de Montenegro na Batalha. Para o almirante, “o primeiro-ministro esteve mal, porque ele não se pode esquecer que, mesmo enquanto presidente do PSD, continua a ser o primeiro-ministro. Não consegue dissociar as duas coisas. E vai ter de conviver com o futuro Presidente. Seja ele qual for.”

As acusações foram ao ponto de acusar o primeiro-ministro de estar a utilizar o cargo para influenciar a eleição a favor do seu candidato Marques Mendes. Gouveia e Melo diz que Montenegro “não pode condicionar os portugueses a escolherem o Presidente da República que ele acha que lhe faz jeito”. Diz que, se fosse ele próprio o chefe de Governo, “não entrava na campanha” e que “fazer determinado tipo de comentários, não é positivo para o futuro do sistema português.”

Devolvendo as acusações de ser ele um perigo para o sistema, Gouveia e Melo lembra que “o primeiro-ministro não escolhe o Presidente da República. Quem escolhe é a população. E tentar condicionar a escolha do Presidente da República é para um mau sintoma democrático do que deve ser um Presidente”. O candidato recorda que “o Presidente da República não faz parte do partido. Isto não são eleições legislativas. Essa tentativa não me pareceu bem a um primeiro-ministro.”

Nem duas horas depois, após uma visita ao Hospital de Portalegre, Gouveia e Melo vinha imbuído de um espírito positivo a fazer corações com as duas mãos (à boomer, não à gen z), mas logo pôs cara séria. Criticou o estado da saúde e, acima de tudo, Luís Montenegro. “Quem decide sobre os ministros é o primeiro-ministro. O Presidente deve exigir resposta ao primeiro-ministro. E a resposta na saúde tem falhado sistematicamente.” E acrescentou, numa crítica velada à inação de Montenegro: “O senhor primeiro-ministro saberá ler os sinais e tirará as suas ilações e fará o que será necessário.” Foi uma pressão, com crítica à mistura, para Montenegro afastar a ministra.

Gouveia e Melo fez ainda uma espécie de defesa de honra para dizer que ficou mesmo desagradado com a comparação com Ventura: “O primeiro-ministro pode chamar-me o que quiser, mas eu não sou aquilo que ele me que chamar, porque nunca fui populista e os senhores jornalistas sabem muito bem que eu digo um conjunto de coisas e adoto uma atitude que não tem nada a ver com o populismo. Não digo as coisas fáceis”.

O almirante não teve pejo em criticar Montenegro, ainda assim, acredita que não está a comprometer — caso seja eleito — uma relação futura com o Governo. Gouveia e Melo garante que vai ter uma “relação construtiva” com o primeiro-ministro e que essa relação não está em causa: “Sou muito institucional e tenho toda a capacidade de trabalhar nesses papéis.”