Benny Safdie, Dwayne Johnson e a história "The Smashing Machine": "Seguimos a herança dos grandes filmes de combate"

A primeira coisa que Dwayne Johnson anunciou em Toronto, quinze dias depois da vitória de Benny Safdie do lado de cá do Atlântico, em Veneza, é que a colaboração entre The Rock e o cineasta norte-americano vai continuar a dar frutos, um novo filme está prestes a arrancar, chamar-se-á Lizard Music. Por enquanto, o foco está em The Smashing Machine (que recebeu o apêndice Coração de Lutador no título português). Dwayne, o wrestler que criou nas últimas duas décadas uma persona sem igual no showbiz (é um dos seres humanos mais célebres do planeta), dá corpo, chama e coração a este “biopic” de Mark Kerr (n.1968), um dos primeiros wrestlers a tentar a sorte nas arenas dos torneios de artes marciais mistas (MMA), na alvorada do novo século. Kerr esteve no topo, chegou a campeão, depois precipitou-se, com estrondo. The Smashing Machine em nada o culpabiliza, antes ampara a figura, a saudável distância. Como já antes se escreveu nestas páginas, não há aqui ponta de heroísmo, o que Safdie quer de Kerr é tão-só o homem comum, a perseguir os seus sonhos e a debater-se com as suas fraquezas, o homem sem descanso a existir na adrenalina dos dias e que faz as coisas à sua maneira, como o Robert Pattinson de Good Time (2017) e o Adam Sandler de Uncut Gems (2019). Este não é um filme de triunfo.

The Smashing Machine passa-se entre 1997 e 2000, a partir do momento em que Kerr se afasta dos espectáculos de wrestling que entretêm multidões para abraçar os combates da MMA. Foi um pioneiro desta modalidade, hoje uma poderosa indústria em todo o mundo, mas que então só era verdadeiramente notória no Japão. O filme é muito preciso a documentar o princípio deste negócio que hoje tem mundos e fundos e move milhões, com canais de televisão exclusivamente dedicados. Naquele tempo, contudo, os contratos ainda eram decididos com telefonemas e maços de notas na mão. Os combates aconteciam em recintos de segunda linha em que os lutadores, a caminho dos balneários, partilhavam elevadores com o pessoal do catering. Quanto ao contado, era preciso ir a Tóquio para ganhar algum que se visse: no Ocidente, queriam banir a MMA e esta tardava, pela sua barbaridade, a ser reconhecida como espectáculo atractivo.

Chamem o que quiserem a The Smashing Machine — é a alcunha de Kerr, ganha com suor, que dá título ao filme de Benny Safdie —, aborrecido é que não. É máscara que não cola. “Don’t be cruel to a heart that’s true”, canta às tantas Billy Swan na sua fabulosa versão da canção de Elvis. Este filme é de cair de quatro, tem um coração de lutador como o título português e vai muito além dos ringues, pela angústia do guerreiro nas suas viagens constantes entre a Califórnia e Tóquio, pela relação explosiva com a namorada Dawn (Emily Blunt) — está aqui um casal a sério — pela extrema potência e igual vulnerabilidade do corpo de Kerr, dependente de opiáceos de longa data, pese embora o seu talento para a luta, inquestionável.

[o trailer de “The Samshing Machine”:]

Filme romântico, sim, com aquela relação dilacerada entre Mark e Dawn que vai resistindo às adversidades: The Smashing Machine passa muito por aqui, pela verdadeira confiança que existe entre actriz e actor, amigos habituados a contracenar juntos, em Jungle Cruise, por exemplo [Benny Safdie também escolheu Emily depois de ter contracenado com ela há dois anos em Oppenheimer]. Filme de relações tóxicas — em sentido literal e figurado — filme de uma vida a dois que depois se transforma em “triângulo”, porque entre Mark e Dawn há a dependência dele, os opiáceos que o anestesiam e poupam à dor, engolidos, injectados, negociados quando surge a oportunidade, guardados em segredo nos fundos das prateleiras e atrás dos armários.

Para Dwayne Johnson, The Smashing Machine é um filme de metamorfose e, em simultâneo, um embate “as real as it gets” — foi este o lema que Benny lhe lançou e que o gigante abraçou por inteiro. Há quase 20 anos, vi Dwayne a aterrar na Competição de Cannes atrelado a um ovni, pela mão de Richard Kelly em Southland Tales — e quem diria que, tantos anos depois, voltaria ele ao cinema de autor com esta aura, “no mais exigente trabalho da minha carreira”? Para o papel, Dwayne ganhou 13 quilos de músculo específico de fibra de contracção rápida (nada que ver com a dieta de hambúrgueres de Robert De Niro para O Touro Enraivecido, por exemplo), treinou 12 semanas de MMA e, durante a rodagem, passou quatro horas diárias nas cadeiras de maquilhagem que o apetrecharam com 21 próteses (!) para se parecer fisicamente com Kerr (e tanto assim é que, num primeiro olhar, o actor está praticamente irreconhecível). O próprio Kerr — informação relevante — acompanhou todas as etapas do filme ao longo da rodagem e o treino de Dwayne em particular.

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Por outro lado, Benny quis que a fisicalidade do filme fosse capturada, tanto quanto possível, sem filtros nem efeitos especiais (tal como aconteceu nos seus filmes anteriores, que co-assinou com o irmão Josh Safdie), dentro e fora do ringue, algo que pudesse sentir-se tão espontâneo e palpável como a vida. E de outra forma não podia, também disse Dwayne numa roda de entrevistas em Toronto, porque a MMA não é Wrestling mas sim “um monstro completamente diferente. Este é o papel mais ousado da minha carreira. O Benny assumiu um compromisso com o realismo que passava para todos nós diariamente. Não havia duplos no ringue. Tínhamos um, por segurança, que quase não actuou: quem levou pancada fui eu. No ringue, também não havia câmaras: estavam proibidas de subir. As câmaras foram colocadas como se fossem o ponto de vista da audiência, para que não se falseasse o que se vê no ecrã.”