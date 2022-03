Bloco prepara despedimentos, fecho de sedes e agrupamentos de distritais. Críticos atacam "abuso de poder"

Será, ao que parece, o regresso a um Bloco menos profissionalizado e mais focado no trabalho da militância, embora aqui se admita que possa haver dificuldades por se verificar algum “desânimo” e falta de força anímica entre os militantes – afinal, os resultados de janeiro significam não só que o Bloco perdeu a influência política que tinha, na lógica do xadrez da geringonça, como que passou de terceira força política no Parlamento para sexta em número de deputados.

Direção espera resultados finais e conta com militância

Do lado da direção, não há confirmação de números ou planos concretos, mas sim dos efeitos pesados que a derrota teve a nível financeiro. “É público o resultado eleitoral do Bloco de Esquerda nas recentes eleições legislativas, que levará a um corte de subvenção na ordem da quebra eleitoral e cujo valor exato só será possível determinar quando finalizado o processo eleitoral”, agora pendurado pela repetição (este fim de semana) de votos no círculo da Europa, explica o partido.

E acrescenta, a propósito das forçosas mudanças no funcionamento de um Bloco que vinha sendo cada vez mais profissionalizado: “O Bloco sempre foi um partido de ativistas, continuará a sê-lo”. De resto, a direção recusa fazer “comentários públicos sobre um assunto que só ao Bloco diz respeito”. Mas o Observador sabe que o entendimento na linha oficial do partido é que o ataque dos críticos perde sentido por o secretariado do Bloco ser um órgão previsto nos estatutos (emana da Comissão Política) e que obriga inclusivamente os seus membros a entregar as declarações de rendimentos no Tribunal Constitucional.

Na nota da Convergência, os críticos dizem que chegaram a propor uma Mesa Nacional extraordinária para decidir o processo, mas “no estilo esmagador” da direção e com uma “arrogância fraudulenta”, ironizam, a proposta foi recusada, “com justificação do respeito pelos funcionários a despedir, que não podiam ficar dependurados”. “O respeito e carinho que a maioria nutre pelos funcionários são de tal monta que alguns deles só souberam do despedimento quando receberam a nota de vencimento”, atira o texto (ao Observador, foi referida a existência de pelo menos um caso destes).

Quebras desde as presidenciais

Conforme estabelece a Lei do Financiamento dos Partidos Políticos e Campanhas Eleitorais, os partidos têm direito a receber subvenções públicas para se financiarem e para pagarem as campanhas. No primeiro caso, têm direito a subvenção pública anual os partidos que conquistarem representação parlamentar, mas a quantia varia consoante os votos (recebem 1/135 do valor do Indexante dos Apoios Sociais por cada voto recebido e cada grupo parlamentar recebe uma parcela para encargos de assessoria e atividade política que também depende do número de deputados). No caso do Bloco, a queda foi para metade: de 500 mil votos em 2019 para 249.591 (ainda sem a repetição no círculo da Europa) em janeiro.