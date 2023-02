Uma aparição pública é sempre sinónimo de raio-X da cabeça aos pés, neste caso ao pé direito, onde o assunto se fixou quando, esta semana, Carlos III e a rainha consorte se encontraram com a comunidade bengali de Londres. Numa visita a uma mesquita em Brick Lane, as câmaras mais atentas registaram um pequeno buraco nas meias do rei que, abraçando o costume, se descalçara em sinal de respeito.

Para alguns, o monarca (conhecido pela poupança e contenção no vestuário) terá levado o conceito de frugalidade ao extremo, para outros esse pequeno apontamento não é mais que uma injeção de “orgulho britânico” ou marca extra de status. “Esqueça a imaculada caxemira Loro Piana ao estilo Succession; se realmente é de classe alta, o conteúdo do seu guarda-roupa deve parecer tão antigo quanto o brasão da sua família”, jura a pés juntos o The Telegraph, confiando que o soberano poderá não ter dado conta do buraco, mas o episódio pode também ser lido como um “indicador subtil de classe”. Seja qual for a análise, o tópico fez parte do alinhamento de fait divers da semana.

▲ De visita a uma histórica mesquita, no leste de Londres, ficou a descoberto o pormenor numa das meias de Carlos III Getty Images

Quanto o assunto são chefes de Estado ou de Governo, ou outras figuras com papel de relevo na esfera política, a história está recheada de faux pas no que ao vestuário, e respetivo protocolo, diz respeito. Mais estrondosas ou relativamente discretas, as falhas – deliberadas ou inesperadas – fizeram notícia, motivaram longos artigos e, nos tempos mais recentes, agitaram as redes sociais. Recordemos alguns desses momentos.

