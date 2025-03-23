Cancro. Quando a música ajuda a aliviar o sofrimento de quem está internado

“Música em Medicina” tem várias particularidades, é acessível e acontece num contexto de doença, de internamento, de sobrecarga de trabalho. A equipa está a analisar várias componentes da iniciativa através de uma investigação que avalia o impacto e benefício da arte. Já foram entrevistados 10 doentes, 12 profissionais e quatro familiares ao longo de 2023 e 2024, num estudo cujos resultados serão divulgados ainda este ano. “Foi interessante os participantes porem o que sentem em palavras”, comenta o psiquiatra João Graça. “A doença, muitas vezes, é vivida de uma forma isolada, como uma cruz que se carrega. E nesse momento, de repente, os doentes percebem que estão numa sala e que há outras pessoas que estão na mesma condição e que estão a partilhar qualquer coisa de artístico, que estão a viver um espetáculo, em comunhão com os profissionais, com a Liga, o que quebra barreiras, torna isto uma comunidade e ajuda um bocadinho a quebrar o sentimento de solidão que existe para se ultrapassar a doença.”

A ideia surgiu depois do que aconteceu com um jovem guineense com um tumor grave num estado avançado, com longos internamentos na enfermaria do IPO de Lisboa, longe do seu país, sem raízes, que não conseguia expressar emoções. João Graça, enquanto psiquiatra, foi chamado para observar o jovem que não respondia a nada, até ao dia em que um contrabaixista pediu para tocar para um familiar internado. Os médicos pediram-lhe para tocar também para o jovem. “Houve aqui uma espécie de um milagre, um acaso feliz. O concerto correu muito bem e, pela primeira vez, o jovem doente expressou emoções.” O que tinha acontecido não poderia ser desperdiçado, estava dado o mote. “Vamos experimentar, vamos pôr aqui arte. Acreditamos que a arte devia sair dos sítios convencionais, das salas de concerto, e ir para onde também é precisa. O ambiente hospitalar é um sítio duro, é uma enfermaria com doentes em cuidados paliativos, em tratamento ativo.” Com o enfermeiro Pedro Soares, do Serviço de Oncologia Médica, e Sandra Martins, música profissional, João Graça arquitetou o “Música em Medicina”.

Outros sons e outros ritmos que quebram rotinas hospitalares duras

Sandra Martins é violoncelista, faz parte da equipa desde o início, contacta os músicos para tocarem e cantarem no IPO, por vezes, atua em alguns concertos. Privilegia a qualidade dos artistas, o seu repertório, no projeto que começou em regime de voluntariado e se tornou profissional – todos os músicos são pagos, a última atuação sem caché foi de Camané em fevereiro de 2020 antes do mundo parar por causa da pandemia. Cada concerto é um momento único. “Um dos principais objetivos é tentar romper com a rotina hospitalar, que é muito pesada. É tentar levar concertos que acontecem em teatros, em auditórios, até às pessoas que estão internadas.”

Na sua maioria, os concertos são acústicos, intimistas, que se ouvem em silêncio, conversa-se no fim. “Quase todos falam da questão da leveza, ficam um pouco mais leves no resto do dia, outros dizem que se esquecem completamente da dor, que não sentem dor.” “Tem sido muito bonito e muito gratificante assistir a esta construção ao longo deste tempo, este contacto e esta proximidade que temos tido com os utentes”, realça Sandra Martins. São momentos de partilha, de sentirem que não estão sós. “Ver que estão todos na mesma situação, acaba por ajudar. A música tem muita força aí.” Há uma frase de uma senhora que lhe ficou gravada na memória. “Aqui voltei a sentir-me pessoa e não doente.”

Os profissionais de saúde não são imunes à dor, ao sofrimento. Quando tem oportunidade Pedro Meireles, médico oncologista, vai à sala onde acontecem os concertos. Sai de lá com outro ânimo para prosseguir o dia de consultas. “Conseguimos parar, desligar um bocadinho. Parece que fazemos um reset às nossas emoções e ao stress do dia a dia, saímos revitalizados com um estado de espírito diferente”, conta. O que vê e o que acontece naquele momento não o deixam indiferente. “Doentes sozinhos ou acompanhados a confraternizar. É um espaço de partilha, com um som ambiente, que traz uma grande proximidade entre nós e os doentes e os próprios doentes entre si.”