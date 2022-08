Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na rua 47 do cemitério dos Prazeres, em Lisboa, está um técnico a caminhar, devagarinho, quase como quem não quer ser apanhado pelas superstições, aquelas que dizem que não devemos acordar os mortos. A missão é simples: entregar um guarda-sol (isto não é um enigma, mas quase, já lá vamos). Mais à frente, a restante equipa lima o que é preciso para fazer um par de ensaios antes de gravar o take derradeiro. Está sol, há silêncio. Vislumbra-se a cara da Mona Lisa numa das malas da produção. Uma pista? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O realizador Sérgio Graciano encontra-se do outro lado numa pequena régie improvisada, rodeado por técnicos portugueses e brasileiros. Uns quantos turistas de visita ficam especados a olhar para o drone que irá ser protagonista dos planos de trabalho.

A cena é esta: o funeral de Martinho Toscano, historiador português que andava à procura das origens portuguesas de Cristóvão Colombo. Não estamos perante uma novela brasileira nem portuguesa, o objetivo é outro, porque o momento do audiovisual nacional assim o exige. Paulo Pires (ou o protagonista Tomás de Noronha), Ana Sofia Martins (Victória Perestrelo), Miguel Nunes (Rodrigo Cardoso) e Betty Faria (Luísa Toscano) fazem parte da trama de “Codex 632”, série de seis episódios de cinquenta minutos adaptada do livro de José Rodrigues dos Santos com o mesmo título, a primeira obra do autor e jornalista a chegar à televisão. Também estão lá os atores, com um ar triste, fúnebre, como quem é obrigado a dizer adeus quando não quer.

Afinal, estamos perante uma coprodução entre Portugal e Brasil, a primeira entre RTP, Spi (braço internacional da produtora SP Televisão) e a GloboPlay. E nas últimas cenas rodadas no país — antes de rumarem quatro dias para o outro lado do Atlântico para finalizar a série — o ambiente cénico deste “thriller de aventura” não é o de correria de um lado para o outro, de tiros, perseguições, professores universitários em busca do ouro perdido. Este dia quer-se fúnebre, ponto final. O Observador foi espreitar as gravações desta aposta portuguesa que quer entrar no mercado brasileiro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.