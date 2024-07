Começou pelos chefes e agora chega a todos. O programa de saúde mental que ajuda os trabalhadores da Câmara do Porto

Uma iniciativa

Há dois meses que Ana, chamemos-lhe assim, vai às consultas de psicologia que a Câmara Municipal do Porto disponibiliza aos seus funcionários desde 2019. O serviço é gratuito e confidencial. “Cresci numa família em que saúde mental é falada de forma aberta.” O que a faz perceber quando precisa de ajuda especializada para contar o que sente, o que a mói, o que a entristece — como a relação de dez anos que terminou ou a mudança de casa pela segunda vez. O psicólogo escuta-a. “Ajuda-me a ter uma perspetiva nova das situações, a gerir as mudanças de forma a ter o menor impacto possível na minha vida e no meu trabalho.”

Ana trabalha na Câmara do Porto há dois anos e meio, tem consultas de psicologia de 15 dias em dias, presenciais ou online, como preferir, e esse tempo é sempre justificado se for durante o horário de trabalho. Ir a um psicólogo nunca foi um problema para ela, fá-lo há vários anos. “Percebo que os meus problemas são os meus problemas, são válidos, quanto mais não seja por isso mesmo, consigo normalizá-los muito mais. Acima de tudo, lido com as situações com uma leveza que só consigo ter com ferramentas dadas por um psicólogo. Tenho conseguido ter uma clareza maior das opções e caminhos a seguir.”

A Câmara do Porto não disponibiliza apenas apoio psicológico. Também promove ações de formação em saúde mental para dirigentes e trabalhadores. Irene Silva, enfermeira veterinária do Centro de Recolha Oficial de Animais do Porto, já assistiu a uma dessas sessões. Como foi? “Desvendámos alguns mitos e ideias, em grupo.” Por exemplo? “Alguém que não diz ‘bom dia’ pode não estar apenas maldisposto. Pode estar com problemas e devemos ser empáticos.” Tentar perceber o outro foi um dos pontos da sessão.