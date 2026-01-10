Como funcionam as máquinas das cinco maiores campanhas presidenciais

E em Portalegre, o único elemento que discursou no jantar-comício no NerPor, para além de Seguro, foi João Manuel Nabeiro, chairman do Grupo Nabeiro – Delta, filho de Rui Nabeiro. A família tem forte ligação àquele território e a sua empresa é um dos seus principais motores económicos e sociais, decisivo na criação de emprego e consequente fixação das pessoas numa zona do interior especialmente desertificada. O envolvimento de um importante elemento família na candidatura dá, por tudo isto, um importante empurrão a Seguro numa sala que salta num aplauso contínuo sempre que ouve o apelido Nabeiro.

Nessa noite, na mesa principal do jantar-comício estava o mandatário e também a sempre presente nesta caravana, Rita Saias. A mandatária da juventude de Seguro (juntamente com Renato Daniel) praticamente não perde uma ação de campanha. Foi presidente do Conselho Nacional da Juventude, como Seguro há muitos anos, e exerce funções como consultora da Casa Civil do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com responsabilidade nos temas da Juventude, Diálogo Intergeracional e Envelhecimento Ativo.

Esta é a dinâmica-base da caravana de Seguro, que é ocasionalmente visitada por apoiantes diversos vindos do topo do partido, como Duarte Cordeiro, numa sessão em Lisboa sobre Ambiente, Ana Catarina Mendes, que apareceu em Grândola para firmar, agora presencialmente, o apoio ao adversário de sempre do costismo (ala de que fez parte), Sérgio Sousa Pinto ou Francisco Assis, que se juntaram num almoço em Santo Emilião, em Braga, bem como José Luís Carneiro.

Já apareceram também alguns deputados, todos os presidentes de federação dos distrito por onde passa, como Luís Dias (Évora), João Portugal (Coimbra) ou Luís Testa (Portalegre), diversos autarcas, caso de Carlos Zorrinho (Évora) ou Ana Abrunhosa (Coimbra) e ainda um dos conselheiros e amigo antigo de António José Seguro, Álvaro Beleza, que faz parte da Comissão Política Nacional do PS. Já esteve em Lisboa e depois também em Évora, sempre muito próximo de Seguro.

A dada altura, na Praça do Giraldo, depois do candidato ter gritado contra a “indignidade” da situação na saúde, Beleza levou uma garrafa de água a Seguro que se riu com a preocupação do seu “amigo médico”. E para outro tipo de riscos ainda conta com um equipa de segurança. A candidatura recusa falar sobre o assunto mas são visíveis, no dia a dia, sempre num carro de apoio e nas ações de campanha, alguns elementos rotativos do corpos de segurança pessoal da PSP — que foi posta à disposição de algumas candidaturas.

Luís Marques Mendes. Máquina do PSD e Governo dizem presente

Quem já acompanhou campanhas eleitorais do PSD não terá dificuldades em reconhecer muitos dos rostos que compõem a caravana de Luís Marques Mendes, uma vez que boa parte da estrutura que acompanha o candidato é partilhada com a AD. Como uma fonte do Executivo dizia ao Observador, mais vale “assumir” por inteiro o apoio a Mendes, colhendo os louros ou a derrota que surgirem no final da corrida, do que tentar disfarçá-lo; assim, não há nenhuma tentativa de manter o candidato separado da máquina cor de laranja.

Isto significa que há responsáveis comuns pela articulação das ações no terreno, pelas fotografias (quem o acompanha em permanência é o fotógrafo do partido, João Pedro Domingos), a sonoplastia ou pela segurança. Isto além de a cada passo Mendes contar com a companhia dos autarcas, líderes locais do PSD e deputados no terreno (especialmente depois de o partido ter lançado esse apelo aos sociais democratas, preocupado com os números desencorajadores das sondagens).

A figura mais omnipresente é a de Paulo Cavaleiro, secretário-geral adjunto do PSD, o homem que operacionaliza toda a logística não só da campanha de Mendes, mas também das campanhas do partido (além de ser deputado). É ele o chefe no terreno que articula os contactos com a máquina do PSD, assegurando que os autarcas sociais democratas estão a postos para receber Mendes e dando indicações sobre a rota a percorrer em cada visita e ação de campanha (primeiro aborda os lojistas na rua, para perceber se a receção será boa). Por vezes irrita-se ao telefone, se o autarca da terra em causa estiver atrasado para se encontrar com Mendes. E chega até a vestir o casaco ao candidato, quando a pressa a isso obriga.

Nesta fotografia surge ao lado de Sofia Rodrigues, que é assessora de imprensa na campanha, tendo assessorado Pedro Duarte quando este era ministro dos Assuntos Parlamentares, depois de ter deixado a carreira de jornalista no Público – é agora a responsável pelas relações com os jornalistas, por lhes transmitir informação e responder a convites da imprensa.