Da saúde à produtividade, Apple lança mão cheia de atualizações de software

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de dois anos sem eventos presenciais no quartel-general de Menlo Park, na Califórnia, a Apple voltou a abrir as portas da sede para um “evento especial” que complementou a programação da conferência Worldwide Developers Conference (WWDC). Ainda assim, as entradas em Menlo Park foram limitadas e a apresentação principal, transmitida à escala global, repetiu a fórmula anterior – pré-gravada para transmissão e com direito a créditos focados no respeito às regras anti-Covid a rolar no final do vídeo.

Houve ainda outra fórmula que não sofreu mexidas: a aposta nesta conferência como o momento-chave da tecnológica norte-americana para mostrar o que aí vem a nível de software, com um leque de atualizações que vão dotar os equipamentos da empresa de mais funcionalidades.

O desfile de novidades teve no iOS 16, o sistema operativo dos iPhone, uma das principais estrelas, mas também foi dado destaque a mais funcionalidades no software do iPad, do Apple Watch ou dos computadores MacBook.

O esperado iOS 16 e a produtividade a chegar ao iPad

O novo sistema operativo para o iPhone, o iOS 16, era a grande certeza desta apresentação. E foi logo por aí que a Apple arrancou, revelando a primeira grande mudança: uma maior capacidade de personalização no ecrã de bloqueio.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A ideia é que o utilizador consiga personalizar não só a forma como são apresentadas ferramentas clássicas, como o relógio, mas também a forma como interagem com a imagem escolhida pelo utilizador para o ecrã quando o telefone está bloqueado. Além disso, poderão ser adicionados widgets mais adequados às preferências de cada um, sejam lembretes ou indicadores de atividade física.