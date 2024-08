‘The September Issue’ e ‘The First Monday in May’ são dois documentários lançados pela Vogue, o primeiro em 2009 e o segundo em 2016, sobre o funcionamento da revista (como é montada, como é que é feita a seleção das capas, etc.) e sobre os bastidores dos eventos mais relevantes da marca. Em setembro deste ano será lançado um documentário em seis partes, que é uma retrospetiva da moda dos anos 90 e que se intitula ‘In Vogue: The 90s’.

Lançado pela Disney+, o documentário conta a história incontornável da indústria da moda dessa década sob a perspetiva dos editores da Vogue, Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman e Anna Wintour, e reúne depoimentos de grandes figuras da moda dos anos 90, como Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell, Victoria Beckham, Nicole Kidman, Miuccia Prada, Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow, Claudia Schiffer, Marc Jacobs, Missy Elliott, Mary J Blige, Elizabeth Hurley, Hillary Clinton, Linda Evangelista, Jenny Shimizu, Tom Ford e Tyson Beckford.

Os três primeiros episódios vão ser lançados no arranque da Semana da Moda de Londres, a 13 de setembro, e os três últimos durante a Semana da Moda de Milão, a dia 20 do mesmo mês.

As peças que muitos juraram nunca mais usar estão de volta aos guarda-roupas

De facto, a moda dos anos 90 está realmente… na moda. Dos slip dresses aos corsets, das calças cargo às capri, muitas são as peças que eram usadas por famosos e anónimos na última década do milénio passado e que cerca de 30 anos depois estão de volta aos guarda-roupas. A stylist e consultora de moda Helena Assédio falou sobre esta tendência, da qual diz gostar “especialmente” pelas “linhas muito arquitetónicas e o minimalismo”, que se seguiu à enorme diversidade de cores e padrões dos anos 80.

Para a consultora, esta constante mudança de tendências é algo necessário. “Quando as tendências são fortes numa estação ou duas, depois temos o contrário na estação seguinte. Até porque é necessário comercialmente. Porque senão as pessoas vão ver as mesmas coisas [nas lojas] e pensam ‘já tenho, já não quero comprar outra vez'”. Além disso, considera que mais importante do que seguir a moda é cada pessoa ter o seu próprio estilo e ir adequando as novidades. “É uma antipatia o que vou dizer, mas acho a moda indiferente. Acho o estilo importante. De facto, o que as pessoas precisam é de estilo e adaptar todas as épocas de todas as estações àquilo que é o estilo delas, indiferentemente de qual for a tendência”.

Sobre o tipo de peças que tiveram o seu ‘boom’ na década de 90 e que estão de volta, Helena Assédio refere que privilegia “vestidos estruturados, bem cortados” e “escolher boas texturas e bons tecidos. “E, para mim, zero estampados. É o ‘plain and simple’, acabaram-se as mil bijuterias, é tudo muito arquitetónico, como gargantilhas lisas e simples”.

E como é que se podem conjugar estas peças nos dias de hoje? De acordo com a stylist é necessário sempre dar um toque de atualidade na altura de montar o visual. “Nada que seja uma referência a uma década pode ser repetido tal e qual nos dias de hoje. E porquê? Porque o tempo mudou, a mentalidade mudou, as pessoas mudaram. É tudo diferente. Qualquer pessoa que cuida do seu estilo pode pegar em qualquer peça e adaptá-la. O que eu acho que não pode voltar de todo é exatamente o estilo como era naquela década. Nunca. Tem que ser sempre adaptado à atualidade. E é aí que se peca muito a vestir”.

Entre visuais, padrões e estilos, eis 20 tendências que estavam na moda na década de 1990 e que voltaram agora às lojas e aos roupeiros.

Checked skirts

As minissaias com padrão de xadrez em diversas cores foram um must-have nos roupeiros de muitas adolescentes e jovens adultas nos anos 90. Cerca de 30 anos depois elas estão de volta e são frequentemente conjugadas com camisas e tops, tal como naquela altura.

Belly-baring tops

Na última década do século passado os crop tops, que deixavam a barriga à mostra, e aqueles que eram apenas fechados na zona do peito eram muito usados pelas jovens. Hoje em dia estão de volta e são frequentemente conjugados com peças de cintura subida, mas também com cintura baixa.

Gargantilhas

As gargantilhas eram um acessório obrigatório nos anos 90. Mais largas ou mais finas, em preto ou de corrente, apesar de serem muito associadas ao estilo gótico, as chokers andavam nos pescoços de toda a gente. Depois de vários anos afastadas dos guarda-joias, as gargantilhas voltaram a fazer parte das opções quando chega a hora de escolher acessórios.

Slip Dresses

Peças populares entre as famosas dos anos 90, como Kate Moss, os slip dresses nunca saíram completamente dos guarda-fatos, mas recentemente são uma presença mais constante. De cores variadas, com cortes assimétricos e de alças finas, os slip dresses voltaram a desfilar nas ruas, em especial no tempo quente.

Animal print

Apesar de não ser uma década particularmente marcada por estampados, há algumas exceções. É o caso do animal print. Amado por uns, odiado por outros, este estampado esteve muito na moda nos anos 90 e tal como os slip dresses nunca desapareceu totalmente dos armários. No entanto, de tempos a tempos volta a aparecer mais destacado em vestidos e blusas, tal como acontece atualmente.

Veludo

Seja em vestidos midi, maxi ou em tops e blusas, o veludo era comum entre as celebridades e não só, pelo aspeto elegante que as peças conferiam a quem as usava. Atualmente, e nas mais variadas cores, o veludo voltou a fazer parte das escolhas para o dia a dia.

Corsets

Muito na moda nos anos 90, os corsets voltaram a ser vistos hoje em dia e não apenas em filmes ou séries de época, como a série da Netflix ‘Bridgerton’. Para visuais mais descontraídos ou para compor looks mais elegantes, os corsets estão de volta.

Vichy

O padrão Vichy, também conhecido com Gingham, nada mais é que o conhecidíssimo padrão de quadrados brancos e coloridos, que estamparam calças, casacos, blusas e quase todas as peças de vestuário entre o final dos anos 80 e durante os anos 90. Sem nunca ter saído totalmente de moda, o padrão está de volta.

Teeny-tiny bags

As mini-carteiras eram muito usadas nos anos 90. Por serem tão pequenas servem para compor o look, uma vez que dentro delas caberão um cartão, uma chave (provavelmente sem o porta-chaves) e pouco mais. Guardar o telemóvel é uma tarefa praticamente impossível, mas, ao contrário de hoje, esse não era um problema que existisse nos anos 90. As teeny-tiny bags estão de volta e em vários formatos e cores. Um dos mais conhecidos é o modelo Le Chiquito da Jacquemus, uma carteira que é feita em cabedal e tem 12×9 cm.

Strappy heels

Um rápido olhar sobre as coleções de sapatos atuais levam-nos de volta para os anos 90, onde as sandálias de salto com tiras dominavam os armários do público feminino e andavam nos pés de variadas famosas, como Mariah Carey. Durante vários anos foram ficando de parte e sendo trocadas por calçado mais confortável, mas atualmente voltaram a ser opção para muitas pessoas.

O estilo grunge

O grunge nasceu nos anos 90 agregado a bandas como os Nirvana ou os Pearl Jam. Os fãs deste tipo de música adotaram um estilo que transmitia a mesma emoção que as canções, que apelavam a uma certa melancolia. O resultado foi uma combinação de camisas de quadrados, calças de ganga rasgadas, botas estilo militar, blusões estilo biker com tachas e sweatshirts oversize, que estão de volta nos dias de hoje.

Roupa desportiva

Usar peças de roupa desportiva no dia a dia era comum nos anos 90 e tiveram um grande destaque graças às celebridades do Hip Hop, estilo de música muito ouvido naquela década, que costumavam usar este tipo de looks. O estilo popularizou-se e nem a princesa Diana escapou, tendo sido fotografada várias vezes a usar roupa de desporto na rua. Atualmente as peças desportivas estão de volta, mas com um novo ‘toque’, muitas vezes conjugadas com elementos mais elegantes.

Calças cargo

Estavam na moda nos anos 90, foram ‘erradicadas’ dos guarda-roupas durante quase 20 anos, mas agora estão de volta. As calças cargo, conhecidas pelo estilo baggy e os inúmeros bolsos, estão de volta e, tal como antigamente, são frequentemente conjugadas com crop tops, resultando num visual descontraído.

Calças capri

Carrie Bradshaw, personagem interpretada por Sarah Jessica Parker em ‘O Sexo e a Cidade’, tornou muito populares as calças capri nos anos 90, tendo outras celebridades seguido a tendência, como é o caso de Jennifer Lopez. Odiadas por muitos, as calças de comprimento abaixo do joelho foram deixadas bem longe dos roupeiros de quase toda a gente… até agora. Esta peças estão de volta e em várias cores e tecidos, podendo ser conjugadas em looks mais formais ou em visuais descontraídos.

Coletes

Os coletes estão de volta. Se nos anos 90 os modelos eram mais justos e moldados à silhueta, agora encontram-se muitos de corte reto. E se antes era comum usarem-se por cima de camisas, agora vestem-se sem nada por baixo, podendo ser conjugados em conjuntos ou com calças e calções mais descontraídos, resultando num visual hi-lo.

Blusões de couro

Os blusões de couro eram uma peça no guarda-roupa de homens e mulheres nos anos 90. Sendo mais curtos ou compridos, muitos eram os que não dispensavam esta peça, que teve destaque até no grande ecrã no filme ‘The Matrix’, de 1999, onde a personagem principal, Neo, usava um casaco comprido deste estilo. Atualmente estas peças, em modelo curto, estão de volta.

Bucket hats

Os bucket hats eram usados por anónimos, mas também celebridades como Naomi Campbell nos anos 90. Têm voltado timidamente, mas as opiniões dividem-se: ou se gosta muito ou se detesta.

Babydoll dresses

Os vestidos babydoll são curtos, largos e de alças. Sempre foram vistos como roupa de senhora para dormir, mas nos anos 90 houve quem os começasse a usar fora de casa, como Emma Bunton, a ‘Baby Spice’, das Spice Girls. Em 2024, este modelo de vestido está de volta e novamente a ‘desfilar’ pelas ruas.

Bum bags

Depois da moda das cores garridas nos anos 80, às quais nem as carteiras escaparam, os anos 90 deram às bum bags um aspeto mais discreto, com cores neutras e em tecidos como couro, que eram conjugadas com looks mais descontraídos, como t-shirts e calças de ganga. Desde os mais novos aos mais velhos, este tipo de carteira era tendência. Em pleno 2024 este modelo está de volta, novamente com cores pouco chamativas.

Óculos de sol com lentes coloridas

E a fechar esta lista está um acessório que grita ‘anos 90’: os óculos de sol com lentes de cores como azul, amarelo ou cor-de-rosa, geralmente pequenos e com lentes mais ovais. Agora são novamente tendência e muito vistos em fotografias nas redes sociais, mas também em celebridades como Bella Hadid.