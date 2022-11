Quem entrasse por acaso no Pavilhão do Alto do Moinho, em Corroios, este sábado e assistisse a umas horas da conferência nacional do PCP dificilmente perceberia que estava a presenciar um momento histórico. O dia em que se fechou a longa liderança de Jerónimo de Sousa decorreu praticamente sem referências ao assunto, nem dos delegados nem do próprio. Reunidos para discutir o futuro do partido, os delegados agiram como se não estivesse prestes a acontecer uma muito rara — é apenas a terceira — mudança de líder em democracia, e só os fortes aplausos em pé a Jerónimo, no início e no final do seu derradeiro discurso, denunciaram que o momento era excecional.

Se o PCP costuma insistir que não se foca em personalidades e líderes e que o papel de secretário-geral é apenas mais uma “tarefa” que o coletivo decide atribuir a quem entender, o último dia de Jerónimo como líder mostrou que a ideia é para levar a sério, pelo menos formalmente.

No palanque, ouviram-se apenas duas tímidas referências ao secretário-geral cessante (uma delas foi de uma delegada açoriana que aconselhava a Jerónimo, agora que terá mais tempo livre, umas férias no arquipélago) e nenhuma palavra de boas-vindas ao sucessor, Paulo Raimundo.

