Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A seda estampada da coleção spring-summer harmoniza reencontros públicos. A 22 de julho, em Coimbra, à saída do salão nobre da Câmara Municipal, o momento era propício para aliviar nós entre o “grande boxeur” Pedro Nuno Santos e António Costa depois do episódio da desautorização sobre o novo aeroporto. Afinal, como captaram as câmaras da SIC, os protagonistas entendem-se nesta matéria.

– Não trouxe os seus sapatos mas olhe, trouxe uma gravatinha do seu alfaiate

– Ah…

– Fui descobrir o seu alfaiate

– Claro. Era porreiro. E é lá…

– É naquele grande bairro

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.