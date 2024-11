Eliane Brum: "Há coisas que não podemos dizer no jornalismo. É sobre gente viva"

“Meu pai não me ensinou a fazer obituários. Ao contrário. Ele inspirou em mim o desejo de fazer viviários ferozes.” Lemos o texto O Guarda-Chuva Preto (ou Como uma Filha Escreve o Obituário de um Pai?) que a escritora e jornalista mais premiada do Brasil Eliane Brum escreveu para se despedir do progenitor em 2016, Argemiro Jacob Brum, e está lá muito do que falámos em pouco menos de uma hora de conversa, no final de uma sexta-feira que acusava já muito cansaço para ambas. Acomodou-nos a luz e a vista desafogada da pequena biblioteca da editora que acaba de lançar o seu primeiro livro em Portugal, que serviu de ponto de partida para esta entrevista, Meus Desacontecimentos (Companhia das Letras). Ler Eliane Brum, sejam as suas reportagens – muitas de antologia –, sejam as suas crónicas, ambos os formatos publicados em livro no Brasil, seja o seu romance, Uma Duas, é ler bocados desarrumados de vida, incongruentes, “ferozes”, dotados de uma sensibilidade e de uma delicadeza sem par no mundo da escrita.

“Abro então o guarda-chuva e espero o pai me achar.” Eliane diz no texto ao pai que escreve para se manter viva, como o reitera agora, tal como reitera que escreve para partilhar “e para manter vivo o que pertence ao outro”. Ler o texto que dedicou ao pai e olhar para as fotografias que o acompanham, assim como ler as memórias que partilha, capítulo a capítulo, no seu Meus Desacontecimentos, coloca em cada leitor um carimbo de familiaridade com aquilo que são as memórias do seu próprio passado: a foto a preto e branco de uma irmã ou tia pelos 58 anos de Eliane, ali também com uns 4 ou 5 anos, rechonchuda, vestidinho branco, munida de um rabicho no alto da cabeça que parece um repucho; ou a fotografia, já a cores, desbotada pela patine do tempo, em que vários elementos da família se encontram sentados em cima do capô do carro, à época símbolo de progressão dos seus recursos económicos.

O centro do mundo é onde está a vida, e não o poder. É na natureza, e não nos chapos que são feitos à natureza e a que chamamos de cidades. Ouvir Eliane é aprender com o olhar novo e sensível que traz às questões mais prementes do mundo, do jornalismo à preservação do planeta. E isso, nos dias que correm, é darmos por nós a permitir-nos a surpresa. O lugar ao deslumbramento, essa forma tão única – e rara – de esperança.

Meus Desacontecimentos é um livro bastante pessoal. Porquê a necessidade de partilhar a sua intimidade? O que acrescenta à jornalista?

Este não é nem o meu primeiro livro, nem o meu último livro. Mas acho interessante que tenha sido o primeiro aqui em Portugal. Escrevo este livro a partir de uma crise com a palavra escrita. Fiz uma matéria que foi muito dura e senti que a minha primeira questão era: “para quê escrever, se escrever não salva vidas?” E aí paralisei, porque não achava mais sentido em escrever. E a resposta que pude dar foi buscar, na minha infância, nos meus inícios, como a palavra escrita me salvou, como a palavra escrita me permitiu criar uma vida, como ela vem para mim, como ela me costura. Bom, e aí escrevi este livro; e publicá-lo não foi fácil. Escrever foi libertador porque me fez voltar a me mover, mas publicar não. Publicar foi difícil e passei alguns meses me sentindo extremamente exposta, mais do que nua, sem pele mesmo.

Essa escrita podia ter ficado apenas e só consigo.

Poderia, mas acho que escrevo sempre para partilhar. Apesar dessa ser a minha história com as palavras, a experiência que eu tenho – porque esse livro foi publicado no Brasil há vários anos – é uma intuição só. Mas ela também evoca muitas memórias das pessoas que leem. Do relato que eu tenho no Brasil, as pessoas que leem vão em busca das suas costuras, dos seus bordados da infância, dos seus começos, de onde as coisas começaram. E acho isso muito interessante, não é um gesto altruísta meu. Tem gente que escreve para si. É claro que escrevo para mim, mas escrevo para dar lugar a coisas que precisam encontrar um lugar. E para mim a escrita só se completa quando ela é lida, não por mim, mas por outras pessoas. A escrita não é, da forma como eu a entendo, algo que acaba quando eu escrevo. Ela acaba quando alguém lê. E aí vão virando vários livros diferentes. A escrita para mim é sempre carta. A carta precisa de um destinatário, e ela precisa de ser aberta. A escrita para mim é isso, são cartas que são abertas e são lidas.

▲ A capa de "Meus Desacontecimentos", de Eliane Brum, na edição portuguesa da Companhia das Letras

E o que é que, ao escrever estas memórias, passou a conhecer de si própria que não conhecia antes?

Ajudou-me a fazer esse traçado, esse vitral que eu acho que é uma vida. Que não é um vitral perfeito, onde tudo se encaixa. É um vitral com buracos, é um vitral com rachaduras – acho que isso é uma vida. E talvez a minha grande descoberta, ao entender esse traçado, é de que é possível viver com buracos, viver quebrada.

Essas rachaduras, esses buracos, edificam?

Sim, eles fazem parte desse vitral, dessa tecedura. Não é algo que está fora, que está errado, que devia ser íntegro. Não, é parte mesmo do viver. Para mim, uma das coisas mais libertadoras, pessoalmente, é descobrir que posso viver esburacada – que posso amar esburacada, que posso lutar esburacada. Isso é uma coisa que não esteve sempre presente. É uma descoberta recente. Acho que esse livro me ajuda bastante nessa ideia. Acho que não é uma descoberta de hoje, é uma descoberta de mais tempo. Esse livro é parte desse movimento. Antes, imaginava que precisava estar toda bem encaixada, bem encaixadinha. Sem quebraduras, sem rachaduras. Porque as rachaduras não eram parte da minha constituição.

A incoerência encaixa nessa constituição?

Sim, sim. Somos seres muito contraditórios. Muitas vezes, desejando coisas que não devíamos.

Como é que encaixamos a profissão de jornalista nessas incongruências, regida por um método que se quer congruente?

Tudo menos o que a vida é. Não entendo o jornalismo assim, assim como método. Entendo como rigor, como busca da palavra exata. O respeito aos factos. Acho que o jornalismo alcança quando consegue abarcar todos esses contraditórios. Quando consegue fazer o perfil de uma pessoa e contar das suas contradições, contar das suas nuances, contar do todo que é alguém, que não é uma história linear. Contar do caos. E dos factos também. Os factos não são arranjadinhos. Acho que, quanto mais encaixadinha, coerente, arranjada é uma matéria, talvez mais longe ela esteja das verdades. Acho que o nosso desafio como jornalistas é justamente dar todos esses tons da vida. E isso é muito trabalhoso. Sem perder o rigor, sem perder o respeito. Mas é a parte mais fascinante.

Regressando a este livro, passa a ideia de que foi a escrita que a encontrou a si?

A escrita sempre foi muito importante para a minha família, por ser meu pai a primeira geração que escreveu, por ter a história da Luzia [a primeira professora do pai]. Sou filha de professores. Acabei de ver a manifestação aqui [Manifestação da Administração Pública, dia 25 de outubro, em Lisboa, em que os professores marcaram também presença]. Provavelmente a situação em Portugal é a mesma que no Brasil. Os professores são muito mal pagos, muito pouco valorizados. Mas a minha família sempre teve livros. E eu tenho dois irmãos que não se tornaram escritores. Então, não sei. Ela [a escrita] sempre esteve ali muito antes de eu escrever, porque meu pai escrevia, todo mundo escrevia, menos eu.

Mas escrever veio a tornar-se uma necessidade.

Preciso escrever para ser lida. Preciso escrever para existir. Preciso escrever para ser livre. Talvez por isso eu imagino que tenha muitos escritores que escrevem para si. Tem escritores que nem querem publicar o que escrevem. Já ouvi falar, não sei se é assim mesmo.

Havia o Kafka.

É, o Kafka, exato. Mas eu não. Acho que sempre quis ser lida. Sempre vi as pessoas importantes da minha vida lendo. Então, talvez a escrita venha dessa necessidade de ser lida. Estou aqui pensando nisso…

Há uma recorrência no livro que é esta ideia da escuridão. Que relação faz entre escrita, escuridão e morte?

A morte sempre esteve muito presente na minha vida e não acho que seja o oposto, faz parte da vida. E ela sempre esteve muito presente. Ela me move a viver. E depois vou fazer vários caminhos nessas buscas para entender a morte. A morte é o fim. Apesar de ser parte da vida, é o fim.

Depois da morte, a vida continua?

Não sou religiosa no sentido de…

É ateia?

Nem sou ateia. Vivo na floresta há quase oito anos. Essa força da vida tem o tempo todo. Ao mesmo tempo, tem intercâmbio, tem troca, tem devoração. A morte está sempre presente. Então, não vejo mais as coisas desse jeito. Mas, para mim, a morte e a escuridão sempre estiveram muito presentes. Muito conectadas. Acho que eram muito tumulares. Essa escuridão, para mim, era a escuridão desse túmulo que eu tanto temia. Nessa infância, numa família… Especialmente numa mãe muito enlutada.