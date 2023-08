Eram 10h40 em ponto, tal como o protocolo previa, quando o Papa Francisco chegou à sede da Scholas Occurrentes, em Cascais. Saindo do carro branco em que é transportado em Portugal, eram muitos aqueles que queriam estar perto do líder da Igreja Católica, que, minutos antes, já tinha conversado com jovens na Universidade Católica. À sua espera, no interior da instituição fundada pelo Pontífice, que outrora foi arcebispo de Buenos Aires, estava o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que esboçava um sorriso, e o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, que não escondia a emoção.

Antes daquele momento, na rua Gomes Freire, no centro de Cascais, já tinha havido grandes movimentações. Por volta das 8h, dezenas de pessoas já estavam à espera de ver o Papa. Era o caso de três freiras espanholas da Congregação das Servas dos Pobres de Almeria, que, olhando para o edifício amarelo que serve como sede da Scholas Occurrentes, tentavam estudar o melhor lugar para se posicionarem para poder ver Francisco. “Temos muita vontade de o poder ver”, confessa Elvia Martínez ao Observador, que é interrompida pela amiga María Paz Ruela: “Só o vimos na televisão. Esta oportunidade é única”.

Contudo, as expectativas das três freiras, que vieram esta quinta-feira de manhã de Ançã, em Cantanhede, onde estão hospedadas — a cerca de 240 quilómetros de Cascais —, foram defraudadas, uma vez que os seguranças e a polícia afastou os populares que desejavam ver Francisco por volta das 8h30. Foi também o caso de Ilda Maia, que saiu “de Mafra às 5 da manhã para tentar ver o Papa”, e de Maria Odete Anastácio, que chegou à rua Gomes Freire à mesma hora, vinda de São Domingos de Rana e que acolhe, em sua casa, 24 peregrinas espanholas. “São muito queridas, tem tudo corrido muito bem”, assegurou a mulher de 73 anos.

