Em "Fuori", Mario Martone leva Goliarda Sapienza de volta a Roma: "É uma reflexão entre criador e obra criada"

Retrato de um momento particular de Goliarda Sapienza (1924-1996), Fuori não é tentado pela vontade de biografar a autora de A Arte da Alegria (ed. portuguesa da Dom Quixote), até porque, para isso, nem três filmes chegavam, de tal forma é complexa a existência da escritora que não chegou a ver impresso o seu romance mais célebre. Siciliana de berço, Goliarda cresceu sem ir à escola, educada em casa por pais e irmãos, durante a ditadura de Mussolini, entre anarquistas e anti-fascistas. Em Roma, tornar-se-ía actriz de teatro e cinema (filmou com Visconti e Blasetti, foi mulher de Francesco Maselli) com percurso paralelo de partigiana em vida que passou por furtos, pequenos delitos, condenações e penas cumpridas, toxicodependência, até terrorismo de pequeno calibre, como aqui se escreveu em Maio do ano passado, durante a estreia mundial do filme, a concurso pela Palma de Ouro de Cannes.

Em Fuori, Goliarda é Valeria Golino, acaba de sair (uma vez mais) da cadeia após vender jóias roubadas, estamos na Roma de 1980. Pouco tarda ela a entrar em contacto com uma tal de Roberta (Matilda De Angelis), vulcão de vida, na casa dos vintes (Goliarda está nos 55) e personagem inspirada em mulheres que, de facto, a escritora conheceu na cárcere. É um encontro que vem de histórias de duas outras obras da escritora, L’università di Rebibbia (A Universidade de Rebibbia, ed. Antígona) e Le certezze del dubbio. Entre as duas mulheres, construirá Mario Martone, com paciência, uma história de amor total e de regeneração, no sentido em que Goliarda os entendia — ou não fossem as duas mulheres “criadora e obra criada”. Conversámos com o cineasta napolitano no Pavilhão Italiano do Hotel Majestic de Cannes, o sítio onde o cinema do país da bota costuma estacionar.

Fuori é um filme de estima, merece ser visto com paixão e nervo, tem definitivamente mais vida do que a boçalidade enfadada que o arruma na prateleira em que ele não merece estar: a da mediania. É um retrato intenso de uma vida, em tudo avesso aos clichés do biopic. Vem acompanhado com gosto, musicado por cinco composições de Robert Wyatt.

Goliarda e Roberta têm uma relação particular e complexa, capaz de fintar a percepção da audiência e o valor que esta atribui às personagens. Gostava de começar por pedir-lhe que comentasse este aspecto.

Fuori é um retrato de Goliarda Sapienza, mas não um filme sobre ela, nem sobre a sua história, que é longa e convulsa. Neste retrato cinematográfico, Goliarda está agregada à criatura literária.

Que é Roberta…

Exactamente. O filme é uma reflexão entre criador e obra criada. Isto é: a amiga existiu na realidade, esteve ligada ao crime, dependente de drogas, morreu, aliás, de overdose. Mas, a certa altura, Roberta deixou de ser pessoa e tornou-se personagem. No filme, atrevi-me a sentá-las à mesma mesa. Mas há mais coisas nessa mesa. A amizade, em primeiro lugar. O amor, a atracção erótica. Mas também a dimensão mãe-filha, que é muito importante, porque o tema, a certo ponto, evolui para o incesto.

Talvez Goliarda veja em Roberta a sua juventude passada?

Há um pouco disso, mas coloco a questão de outra maneira. Goliarda sente-se jovem através de Roberta. Fica brava quando diz que sonhou e percebeu no sonho que o incesto é uma coisa estupenda — ora, isto é uma frase que faz BOOM! Um tabu. Não se pode dizer tal coisa. Mas Goliarda diz, sem medo nem vergonha. Roberta é um alívio, faz parte da sua regeneração, vem da prisão. Porque é na prisão — outra coisa que nos choca — que Goliarda, estranhamente, rejuvenesce. É na prisão que ela se sente “entre irmãs”, tratada por igual.