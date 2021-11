Entrevista a Francisco Salgado Zenha: "Mesmo sem Champions, o Sporting tem de gerar lucro"

Que é à volta de 60 milhões, olhando para o Orçamento deste ano…

A massa salarial é à volta de 60 milhões de euros. Mas o Sporting, e o próprio clube, também reduziu a massa salarial na mesma proporção, cortou entre os 20 e 25% nos últimos dois anos. Desde que entrámos, em setembro de 2018, temos feito esse percurso. Isso não significa que vamos manter a cadência de redução de custos. Pelo contrário. Significa, numa primeira instância, que tínhamos de fazer esse ajustamento, porque considerávamos que só assim podíamos trazer o necessário equilíbrio às finanças do Sporting, mas neste momento estamos sobretudo focados com as receitas. E é isso que tem vindo a acontecer na parte desportiva, que nos tem ajudado, agora com esta passagem na Liga dos Campeões, mas também nas outras áreas de negócio, com o que tem vindo a ser feito do ponto de vista de marketing e que é visível e que se tem refletido também, com os resultados desportivos positivos, nas outras áreas de negócio como o merchadising, em que tivemos um aumento de 20% neste primeiro trimestre, comparado com um ano normal de 2019.

Portanto já não estão a sentir qualquer efeito da pandemia nesta época?

Estamos a sentir efeitos da pandemia, mas mesmo assim nalgumas linhas de negócio estamos a conseguir exceder. Por exemplo o merchadising aumentámos 20% quando comparado com o primeiro trimestre de 2019/2020 em que ainda não havia pandemia. Isto quer dizer que, em termos relativos, este aumento deveria ser ainda maior. Não nos podemos esquecer que no primeiro trimestre deste ano tivemos apenas 50% do estádio aberto. Os 100% do estádio aberto só começou no segundo trimestre, que ainda não tem reflexo. E grande parte da receita do merchadising do Sporting vem do dia de jogo. Isto significa que este aumento poderia ter sido ainda maior e que ainda podemos potenciar mais as receitas. Estamos a tomar medidas para isso, sabemos que é por aí que podemos crescer e algumas das medidas que ainda vamos anunciar vão ajudar a melhorar a performance das receitas.

Que medidas?

Ainda vamos anunciar.

Também do lado dos custos?

Não, do lado das receitas. O que procuramos é melhorar cada vez mais a experiência do sócio e do adepto e otimizar as receitas do negócio que não está diretamente ligado com o que chamamos de futebol, que é a venda dos jogadores e o que se passa dentro de campo. Nós temos duas áreas essenciais de negócio: uma área ligada ao futebol, que passa pela venda de jogadores, e é o modelo que está implementado em Portugal e num país como Portugal; e depois temos o outro lado que é o negócio extra-futebol que está indiretamente associado à performance desportiva e ao futebol que são as outras linhas de negócio comercial, merchadising, a própria bilhética.